Slušaj vest

Na samom početku karijere, dok još nije imala ni novca ni raskošnu garderobu kakvu danas poseduje, Rada Manojlović pred jedan od najvažnijih nastupa doživela je pravi šok – nije imala haljinu za novogodišnji Grand.

Foto: Kurir Televizija

Mlada pevačica tada nije bila u mogućnosti da kupi ili iznajmi svečanu toaletu, a pritisak je bio ogroman jer se radilo o najgledanijem muzičkom programu u godini. U trenutku očaja, u priču se uključio Saša Popović, koji je znao da postoji samo jedno rešenje.

Na njegov nagovor, Rada je otišla kod Lepe Brene, tada već najveće zvezde regiona. Iako se nisu blisko poznavale, Brena je bez razmišljanja otvorila vrata svog garderobera i pozajmila Radi haljinu, pokazavši da veličina zvezde nije samo u hitovima, već i u ljudskosti.

Foto: Kurir

Te večeri Rada je zablistala pred milionskim auditorijumom, a malo ko je znao da se iza osmeha krije teška finansijska situacija i neizvesni počeci.

Rada je kasnije otvoreno govorila o tom trenutku i pomoći koju je dobila:

– „Nisam imala haljinu za Novogodišnji Grand, a Saša Popović mi je rekao: ‘Rado, javi se na taj i taj broj i dođi tu i tu.’“

Pevačica je potom opisala kako je izgledao njen odlazak kod Lepe Brene, koji joj je u tom trenutku delovao nestvarno:

– „Ja ulazim u kuću i kažu mi: ‘Sačekaj, ideš kod Brene.’ Došla sam dan ranije iz Četereža, promašili smo put sto puta do Beograda i sad, odjednom, idem kod Brene“, započela je Rada svoju priču.

Kako je ispričala, prolazak kroz Breninu kuću ostavio je snažan utisak na nju:

– „Jedna vrata, druga vrata, dugačak hodnik, pa velika dnevna soba, onda stepenice za gore, ka njenim sobama. Kažem, 500 metara smo prešle. Uzela me pod ruku i vodi – pravo iz spavaće sobe u garderober.“

U tom trenutku usledio je gest koji Rada nikada nije zaboravila:

– „Brena je otvorila vrata garderobera i rekla: ‘Biraj.’ Njenu haljinu, koju je ona nekada nosila, nosila sam ja za novogodišnji program“, rekla je Manojlovićeva.

Ova priča i danas se prepričava kao jedan od najlepših primera estradne solidarnosti i dokaz da se veliki uspesi često grade na gestovima dobrote u najtežim trenucima.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Printscreen

Priželjkuje trudnoću

Podsetimo, pevačica Rada Manojlović letos je napunila 40 godina. Ističe kako je svesna da joj otkucava biološki sat, te da i te kako želi da postane majka.

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović u dahu.

- Prošlo ti je tad dve trećine života, tako dođe - dodala je za "Grand" Rada u dahu.

Ona već dugo uživa u ljubavi sa vozačem Vladimirom Rankovićem.

Priznaje da ne može da ga nagovori da zajedno istupe javno.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima... - rekla je pevačica nedavno razočarano.