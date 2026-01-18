Slušaj vest

Husein Alijević Husa, nekadašnji frontmen grupe "Beat Street", koja je devedesetih godina bila veoma popularna sada je progovorio o svojoj bivšoj ženi. Beba je bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street", a sa Husom je godinama bila u vezi, a potom i u 11 godina dugom braku u kojem su dobili dete.

Alijević je sada otkrio šta se dešavalo kada su dobili dete.

- Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno, ali opet i normalnost je fleksibilna stvar. Ona je na neki način vodila svoj posao, plesna škola je njen posao. Ona je imala osećaj odgovornosti da tamo treba da bude 15 sati, a ako je tamo 15 sati, onda 15 sati nije sa svojom bebom od 9 meseci. Ja sam hranio dete sa flašicom. Bio sam u fazonu sad da me zovu iz Holivuda da idem da pevam u Los Anđelesu ne zanima me. Jedino što me zanima je dete - pričao je Husa, a na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je bio u braku sa Bebom i da li je to prevara imao je precizan odgovor.

1/6 Vidi galeriju HUSA DOŠAO NA PROMOCIJU FILMA SA 25 GODINA MLAĐOM SUPRUGOM! Posle razvoda od Bebe, Andrea je osvojila srce pevaču... (FOTO) Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu. Da li sam ostavio svoju prvu suprugu zbog druge - moj odgovor je ne. Ja sam bio spreman u nekoj svojoj ludoj glavi u tim momentima, ti momenti su trajali 4 godine, gde ja odlazim zato što stvari nisu dobre. Ja odlazim, a ne odem, zato što sam 10 godina želeo dete.

Oženjen 21. godina mlađom Andreom

Inače, Husa je jednom prilikom govorio o braku sa njom i istakao im razlika u godinama nikada nije smetala.

"Mi još uvek ne shvatamo kolika je razlika među nama, a nadam se da nikad nećemo ni shvatiti. Komentara je uvek bilo na taj račun, ali na prvu loptu su nas prihvatili svi, naše porodice su se odmah složile, a to nam je bilo najvažnije", otkrio je Husa i dodao:

"Ja sam pre Andree bio sa svojim vršnjakinjama i s njima nisam imao tu komunikaciju i širinu, najbitnije je da se ljudi nađu", ističe Husa.

"Ima ljubomore"

Ipak, kako je priznao, ljubomora je prisutna.