"TRESLA SE GORA, RODIO SE MIŠ" Zorica pobesnela, Desingerica tražio obezbeđenje pred svima - Od mene se bojiš?!
Tokom komentarisanja kandidata u muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“ došlo je do novog verbalnog sukoba između mentora Dragomira Despića Desingerice i pevačice Zorice Brunclik, koji je u jednom trenutku zapretio da preraste u ozbiljniji incident.
Sve je počelo kada je Zorica Brunclik započela svoj komentar o nastupu Ivana Barišića.
- Ti si meni bio čvrst, stamen, tačan. Sve u svemu, nisi napredovao, jer ja vrlo... - započela je Zorica, ali ju je Desingerica prekinuo.
- Čujem! Da pomognem, Zorice, ovo je bilo drugarski - dobacio je Despić, što je pevačicu vidno iznerviralo.
Zorica je tada burno reagovala, podigavši ton i ustavši sa svog mesta.
- Je l’ ti nisi sam sebi smešan? Ti bi trebalo da budeš sam sebi smešan. Kakve veze ja imam s tobom, nemoj ti meni da pomažeš, bato! Hoćeš da kažeš da sam ja senilna baba? -vikala je Brunclikova, ne skrivajući bes.
- Ovo su teške reči, da kažeš da sam ja senilna baba - nastavila je uznemireno.
U raspravu se umešala i Viki Miljković, koja je stala u Desingeričinu odbranu.
- Nije rekao! Je l’ neko ovde čuo te reči? On nije nevaspitan da bi tako nešto rekao! - povikala je Viki.
Napetost u studiju dodatno je porasla kada je Desingerica zatražio reakciju produkcije.
- Ja bih apelovao na produkciju da mi dovede obezbeđenje - rekao je Despić.
Međutim, sukobi se nisu završili na tome. Tokom komentarisanja sledećeg kandidata, Gorana Milijaševića, Zorica Brunclik i Desingerica ponovo su ušli u raspravu.
- Iskreno rečeno, od svega najviše - započela je Brunclikova kada ju je Despić prekinuo.
Desingerica ju je ponovo prekinuo.
- Tebe uvažavam - dobacio je Despić, ali se, kako se moglo primetiti, odmah pokajao.
Zorica je tada krenula ka njemu, dok je Desingerica u panici vikao.
- Ognjene, zovi obezbeđenje, molim te! - rekao je reper.
Brunclikova mu je oštro odgovorila: na to.
- Od mene se bojiš? Ja ni moju decu nisam po guzi bila, ali da traži obezbeđenje - ovde je došao kraj! - završila je ona.
Despić poručio Zorici da je više plaćen od nje
Podsetimo, nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.
- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.
- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.
Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.
- Kad se vrati na mesto - navela je ona.
- odbrusio joj je Desingerica.
- Završila sam - poručila je Zorica.