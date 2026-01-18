Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova – Željka, Krstana i Isaiju. Porodica neguje tradicionalne vrednosti, pa se svaki hrišćanski praznik proslavlja u skladu sa običajima.

Bogdana i Veljko Ražnatović Foto: Pritnscreen/Instagram

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Krstovdan, praznik koji se slavi uoči Bogojavljenja. Veljkovi naslednici dobili su biblijska imena, pa tako njegov srednji sin, Krstan, danas proslavlja svoj imendan.

Veljko je na svom Instagramu podelio fotografiju sina i kratko napisao:

– „Krstan Ražnatović. Srećan imendan, Tajsone“ – poručio je sin Cece Ražnatović.

Foto: Instagram

Boks omiljeni sport

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović odveo sinove na pričešće Foto: Screenshot

Povukao se sa društvenih mreža

Podsetimo, 10. decembra, Veljko je proslavio 29. rođendan, ali je ove godine uz slavlje doneo i neočekivanu odluku o kojoj se trenutno mnogo govori

Naime, Veljko je iznenadio pratioce time što je potpuno obrisao svoj Instagram profil, čime se povukao sa društvenih mreža bez ikakvog objašnjenja.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i pitanja, jer fanovi za sada ne znaju šta je dovelo do njegove odluke.