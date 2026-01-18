BITAN DAN ZA RAŽNATOVIĆE: Veljko iz Rusije čestitao imendan sinu - Tajsone (FOTO)
Bokser Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova – Željka, Krstana i Isaiju. Porodica neguje tradicionalne vrednosti, pa se svaki hrišćanski praznik proslavlja u skladu sa običajima.
Danas pravoslavni vernici obeležavaju Krstovdan, praznik koji se slavi uoči Bogojavljenja. Veljkovi naslednici dobili su biblijska imena, pa tako njegov srednji sin, Krstan, danas proslavlja svoj imendan.
Veljko je na svom Instagramu podelio fotografiju sina i kratko napisao:
– „Krstan Ražnatović. Srećan imendan, Tajsone“ – poručio je sin Cece Ražnatović.
Boks omiljeni sport
Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.
Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.
U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.
Povukao se sa društvenih mreža
Podsetimo, 10. decembra, Veljko je proslavio 29. rođendan, ali je ove godine uz slavlje doneo i neočekivanu odluku o kojoj se trenutno mnogo govori
Naime, Veljko je iznenadio pratioce time što je potpuno obrisao svoj Instagram profil, čime se povukao sa društvenih mreža bez ikakvog objašnjenja.
Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i pitanja, jer fanovi za sada ne znaju šta je dovelo do njegove odluke.