Poznati srpski harmonikaš Mirko Kodić postao je nosilac nacionalne penzije Republike Srbije.

Čovek koji je dobio priznanje za vrhunski doprinos kulturi gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i tom prilikom otkrio koliko mu ova kruna muzičke karijere značI:

Mirko Kodić
Mirko Kodić Foto: Kurir Televizija

- Nacionalna penzija nama puno znači u starijim godinama. Meni ta penzija mnogo znači jer znam da neću doživeti duboku starost da ostanem bednik, bez parčeta hleba. Ja nisam imao svoje detinjstvo. Od 7 godine sam vežbao od 10 do 12 sati sve do svoje 25 godine - kaže Kodić i dodaje:

- To su godine odricanja. Ja nisam igrao fudbal, klikere, nisam išao u bioskop i nisam imao vremena za nešto što su druga deca radila. Ja sam samo učio i stvarao nove numere kako bi mlađa kolege od mene imale šta da nauče. Dosta mojih numera je ušlo u folklor Srbije. Preko 200 numera sam stvarao kako bi moje kolege imale šta da sviraju.

Pravo na Priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Kodić tvrdi da ne zna tačan iznos mesečne zarade:

- Ne znam koliko iznosi nacionalna penzija. Nisam se ni raspitao, jedino znam da sam dobio i to sam saznao u listu Kurir. Meni je drago što se moje ime našlo među velikih imena. Čestitala mi je Ceca. Čestitale su mi moje kolege, učenici i vrhunski profesionalci u muzici.

Mirko Kodić Foto: Dusan Cakic

Koliko iznosi nacionalna penzija?

Nacionalna penzija u Srbiji dodeljuje se istaknutim pojedincima iz oblasti kulture, umetnosti i sporta kao priznanje za njihov dugogodišnji doprinos i zasluge. Ova vrsta penzije je doživotna i nezavisna od redovnog PIO osiguranja, a dodeljuje je Vlada Republike Srbije na predlog posebnih komisija.

Umetnicima nacionalne penzije u proseku iznosile oko 84.000 dinara mesečno, ali se visina može razlikovati za svakog primaoca i zavisi od odluke nadležnih organa.

Napadi na pevače

 Mirko Kodić je osudio napad na pevačicu Anu Bekutu u Čačku, prilikom nastupa na dočeku Srpske nove godine:

Ana Bekuta.jpg
Foto: Damir Derivšagić, Pritnscreen/X

- Nije lepo tako vrhunsku umetnicu gađati grudvama. Ona je jedna od najboljih pevačica, čast je slušati Anu Bekutu. Pored nje, žao mi je i Snežane Đurišić i incidenta u Hrvatskoj. Život ide dalje. Ja kad sviram, ja uvek obratim pažnju i na reportoar. To je jako važno. Evo, ja sam u Zagrebu svirao Užičko kolo, oni su u Zagrebu igrali kolo. 

