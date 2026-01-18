Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević odlučila je da i u 2026. godini zapali društvene mreže, provokativnim fotografijama u svom domu koje su fanove ostavile bez daha.

Stanija šokirana Neriom i njegovom životnom pričom Foto: Printscreen YouTube

Naime, ona se slikala u toplesu, dok je preko gole pozadine navukla farmerke, pozirajući provokativno i ističući svoje obline, što je izazvalo pravu pomamu među pratiocima.

Foto: Preent Screen

Hoće da je ženi bogataš iz Amerike

Naime, Staniju Dobrojević hoće da ženi bogataš iz Amerike, ali pod uslovom da starleta promeni veru.

Starletu sa Balkana, koja provokativnim fotografijama svakodnevo izaziva lavinu komentara, u Americi opseda imućni muškarac jevrejskog porekla, koji je potpuno odlepio za njom.

Kako saznaju mediji od izvora bliskog Staniji, on joj svakodnevno šalje skupocene poklone, cveće i piće na adresu u Majamiju, gde trenutno boravi.

Izbacila Asmina iz stana

Podsetimo, Stanija kaže i da je njen bivši zaljubljen u Maju Marinković i da ga je izbacila iz stana zbog nje.

- Pred ulazak u rijaliti sam ga izbacila iz stana uz reči: "Marš iz mog života, i ti, i rijaliti, i Maja Marinković! Svi!" Tražio mi je Majine slike u mojim sportskim komadima, koje su nastale radi reklamne kampanje mog brenda, i ja sam doživela nervni slom! Izbacila sam ga iz stana, a on se ujutru vratio i molio me za oproštaj. Bukvalno noć pred njegov ulazak u rijaliti. Nije mi jasno zašto svi moji bivši "vise" oko Maje?! Dobra je ona riba, fizički podseća na mene, ali tu se završava svaka priča. Šteta što će mu Maja zauvek ostati tiha patnja - kaže Stanija.

