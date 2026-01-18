Slušaj vest

Husein Alijević poznatiji kao Husa otvorio je dušu i govorio o svom detinjstvu.

Husa je otkrio da mu odrastanje ni malo nije bilo lako i da je preživljavao nasilje.

"Otac me je tukao"

- Doživeo sam nasilje od oca, tukao me je kaišem standardno, ali i praherom, onim čime se tresu tepisi. Oprostio sam ocu, ali nisam mu zaboravio. Jasno mi je da je bio mlad i verovatno mu je bilo teško. I sam sam roditelj pa razumem taj strah. Roditeljski strah, teško je vaspitati decu - govorio je Husa za Hajp i otkrio da bi se takvo ponašanje u današnjem vremenu okarakterisalo kao nasilje:

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Pa, moglo bi da se kaže, ali vremena su se promenila. Ja sam svakako pobornik nenasilja, a tada se živelo u vremenu kada se govorilo: "batina je iz raja izašla".

O bivšoj ženi

Husa je progovorio o svojoj bivšoj ženi Bebi koja je bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street".

Alijević je sada otkrio šta se dešavalo kada su dobili dete.

- Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno, ali opet i normalnost je fleksibilna stvar. Ona je na neki način vodila svoj posao, plesna škola je njen posao. Ona je imala osećaj odgovornosti da tamo treba da bude 15 sati, a ako je tamo 15 sati, onda 15 sati nije sa svojom bebom od 9 meseci. Ja sam hranio dete sa flašicom. Bio sam u fazonu sad da me zovu iz Holivuda da idem da pevam u Los Anđelesu ne zanima me. Jedino što me zanima je dete - pričao je Husa, a na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je bio u braku sa Bebom i da li je to prevara imao je precizan odgovor.

1/5 Vidi galeriju Dušanka Dekić Foto: Damir Dervišagić, printscreen YT, Kurir Televizija

- Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu. Da li sam ostavio svoju prvu suprugu zbog druge - moj odgovor je ne. Ja sam bio spreman u nekoj svojoj ludoj glavi u tim momentima, ti momenti su trajali 4 godine, gde ja odlazim zato što stvari nisu dobre. Ja odlazim, a ne odem, zato što sam 10 godina želeo dete.

1/8 Vidi galeriju Nekadašnji član grupe "Beat Street" Husein Alijević Husa u braku je sa 21 godinu mlađom Andreom Došen Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Mondo/Stefan Stojanović

Oženjen 21. godina mlađom Andreom

Inače, Husa je jednom prilikom govorio o braku sa Andreom i istakao im razlika u godinama nikada nije smetala.

"Mi još uvek ne shvatamo kolika je razlika među nama, a nadam se da nikad nećemo ni shvatiti. Komentara je uvek bilo na taj račun, ali na prvu loptu su nas prihvatili svi, naše porodice su se odmah složile, a to nam je bilo najvažnije", otkrio je Husa i dodao:

"Ja sam pre Andree bio sa svojim vršnjakinjama i s njima nisam imao tu komunikaciju i širinu, najbitnije je da se ljudi nađu", ističe Husa.