Slušaj vest

Estrada ne miruje ni sa početkom ove 2026. godine.

A tome svedoče sledeće priče o kojima ćemo govoriti u ovonedeljnom Stars specijalu:

Videli smo gadjanje grudvama i ledenicama Ane Bekute, pa smo proučavali govor tela Mine Kostić tokom intervjua sa njenim dečkom Kasperom. I Aca Lukas, Snežana Đurišić, kao i Ana i Rale glavni su akteri priča koje ove nedelje tresu svet estrade.

Foto: Kurir

Bili smo i na proslavi Srpske Nove godine kod neponovljivog Ere Ojdanića, a i na slavlju Borka Radivojevića, ponosnog tate čiji je sin napunio 18 godina. Kucamo i na vrata zaboravljenih asova gde pronalazimo Mister Jona! Budite uz Stars Specijal i ove nedelje gde vas čekaju Olivija Jontić i Ivan Kleut.