Aleksandar Milić Mili nakon što je sleteo u Beograd, za domaće medije je otkrio da li se čuo sa Anom Bekutom nakon napada u Čačku kada ju je grupa ljudi gađala grudvama i ledenicama.

"Dobro je"

Mili je kratko i jasno otkrio da li je se čuo sa pevačicom i kako se ona oseća nakon svega.

- Čuo sam se sa Anom. Dobro je, što ne bi bila dobro - rekao je Mili.

Podrška Karleuše

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks nakon što su isplivali snimci blokaderskog napada na AnuBekutu u Čačku, gde je pevala za doček Nove godine. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako je gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je

da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositi

odgovornost - dodala je Jelena.

Podrška Seke Aleksić

Seka Aleksić je ostala zatečena vestima o incidentu i pružila je punu podršku koleginici.

- Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša, nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa. Ne vidim razlog zašto.

Ja nisam čula da je bilo ko to doživeo. Kako mi je žao, ona je jako dobar čovek - rekla je šokirana Aleksićeva za Kurir, nakon incidenta u Čačku.

Incident blokadera

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta, čija uspešna karijera traje više od 40 godina.

