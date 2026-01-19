Slušaj vest

Gordana Goca Lazarević možda je mala rastom, ali je žena ogromne energije.

Ekipa emisije "Stars specijal" posetila je pevačicin porodični dom na Bežanijskoj kosi, gde smo s njom porazgovarali o svim aktuelnim temama.

Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Kako nam je i sama rekla, iako je imala velike hitove tokom karijere, nikada nije želela da bude velika zvezda.

- Uvek sam bila svoja. Nikada nisam jurila za komercijalom i nisam imala veliki marketing. Nikada zaista nisam želela da budem velika zvezda.

Zašto je to tako?

- Koliko god neke kolege bile popularne, meni je žao što oni ne mogu da prošetaju normalno ulicom, da odu do pijace ili prodavnice ili da rade što radi običan svet. Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih.

Zaista?

- Nisam siromašna, nisam sirotinja, ali smo mi izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka.

STARS SPECIJAL: Goca Lazarević iskreno i bez dlake na jeziku Izvor: Kurir televizija

Do sada niste održali nijedan veliki solistički koncert u Beogradu, a trajete već pola veka. Kada to planirate?

- Mnogo sam otpevala solističkih koncerata, ali ne u Beogradu. Nemam više želju da napravim taj koncert.

Koji je razlog?

- Ne znam. Mnogo sam trčala kroz život i mnogo sam radila. Kao što sad rade, pa se prave važni. I ja sam svaki vikend bila u inostranstvu, i svaki dan sam pevala, od sedam dana - pet, šest i sedam. I padala sam u nesvest. To je nama bilo normalno. Nismo obraćali pažnju na to. Tad su bili manji honorari, ali smo radili. Sada radim onoliko koliko želim.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Mnoge vaše kolege sada za svoje koncerte biraju manje dvorane, poput Sava centra. Nekad je Arena bila prestiž. Kako vi na to gledate?

- Arena je više za rok i za te bendove, koji imaju modernu rok muziku ili muziku tog tipa. Postoje pevači koji su za Arenu, postoje pevači koji su za Sava centar ili MTS dvoranu. I ja bih, da imam koncert, tamo pevala. Intimnije je, lepši je ton i mnogo prijatnije za uvo. Razmena energija je bolja.

Lepa Lana je nedavno ispričala da su joj poslali pismo da će vas i nju ubiti ako ona nastavi da sarađuje sa Zaharom.

- Nemam pojma. Ovo je za mene novost (smeh). Uopšte ne komentarišem ničije izjave, ali ovo mi je baš smešno.

Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

