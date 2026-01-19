Slušaj vest

Svake godine brojni znani i neznani hrle u Nevadu kako bi bračne zavete izrekli u jednoj od najpoznatijih bračnih kapelica na svetu. Prethodno se samo mora obaviti registracija u službenom uredu matičara. Mnoge parove, kako homoseksualne tako i heteroseksualne, u taj deo SAD-a privlači i jednostavna procedura, ali i potreba da tako razglase svoj čin.

Nives i Dino

Brojni brakovi poznatih osoba koji su sklopljeni u Las Vegasu završe burnim razvodima uz angažovanje sudija koji odlučuju o podeli bračne imovine. Takva je sudbina snašla i poznate Hrvatice, najpre Nives Zeljković, alias Celzijus, koja se u junu 2006. venčala u Las Vegasu za Dinu Drpića, a potom je iskustvo bračnog brodoloma prošla i Ela Dvornik, koja se za svog bivšeg muža venčala u prestonici kocke početkom 2019. godine. Obe su u braku dobile dvoje dece i svaka je na svoj način izvukla deblji kraj. Njihov primer živi je dokaz kako brakovi koji počnu u tom carstvu instant venčanja dobiju i radikalne ishode.

Službeni registar venčanih u Las Vegasu svedoči kako su sudbinsko da Nives Zeljković i Dino Drpić rekli su da 6. juna 2005. godine. Tada je Drpić bio popularni fudbaler u usponu, pa su mediji s pažnjom pratili detalje puta poznatog para u Ameriku i njihovog venčanja u Las Vegasu, o čemu je Nives Celzijus detaljno izveštavala medije. U to vreme bila je trudna sa svojim prvim i Dinovim detetom, sinom Leonom, koji je rođen 1. decembra 2005. godine, dakle nepuna tri meseca kasnije. Život se potom poigrao s poznatim parom, brak im nije potrajao, a repove materijalnog raskola rešavali su na zagrebačkom sudu. Naime, Nives je tužila Drpića kako bi se uknjižila na polovinu stanova u urbanoj vili, u čemu je i uspela presudom zbog neodazivanja pozivu.

U Las Vegasu je bračne zavete izmenio još jedan poznati hrvatsko-britanski par, čiji je brak takođe završio debaklom. Naime, Ela Dvornik se na večnu ljubav u dobru i zlu zaklela svom znatno starijem izabraniku, Britancu Patriku Čarlsu Pirlisu Pirsu u Las Vegasu. Tamošnji registar venčanih svedoči nam kako se par venčao 12. februara 2019. godine. Tada je Ela svom prezimenu dodala i muževljevo, koje nosi i danas zvanično, te se preziva Dvornik-Pirs. Tada je, 19. februara 2019, na svom FB profilu objavila dve slike sa tog venčanja i napisala: „Pre 5 godina kad smo se upoznali hteo me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu, sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj srećan završetak, nego da ga obeležimo još srećnijim početkom. 3 godine smo se trudili da organizujemo venčanje, ali pošto su nam porodice na drugim krajevima Evrope, bilo je jako, jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frenk rekao ‘we did it our way’. I evo nas… Samo nas dvoje, zvanično je! Upravo večani!“

U tom braku rođene su i dve ćerke pre nego što se par burno razveo. I njihova imovina stečena u braku rešavane su na sudu. Naime, bivši muž hrvatske influenserke pokrenuo je na Opštinskom sudu u Puli postupak kojim je uspeo da izbori pravo na upis bračne tekovine. Tako se Čarls Pirs 14. maja 2024. uknjižio na polovinu kuće u Balama, koja je kupljena 2021. tokom njihovog braka, ali koja je dotad glasila samo na Elu. Inače, na toj adresi taj bivši hrvatski zet, ali i preduzetnik s biznisom u našoj zemlji, registrovao je preduzetničku radnju – Baré.

Zanimljivo je i to što je bivši muž Ele Dvornik 16. decembra 2022. u britanskoj metropoli registrovao dve firme, Manijak Ltd. i Qucha Ltd., i pritom prijavio kao privatnu adresu tu sada njihovu zajedničku kuću u istarskim Balama. Obe te firme likvidirao je 1. aprila 2025. godine. Inače, pre toga je Čarls Pirs, koji sada ima zagrebačku adresu u urbanoj vili u Šestinama, poslovao preko sada ugašene daruvarske firme Eksperiment. Kada su se rastali, mediji su pisali da je Čarls pokupio i novac sa računa Elinine zagrebačke firme Manijak. Ne znamo da li je to tačno, ali činjenica je da ta firma, u kojoj je Ela bila vlasnica i direktorka, više ne posluje.

Naime, nad njom je otvoren stečaj 9. maja 2024. godine. Firma je iz sudskog registra izbrisana 7. oktobra 2024. godine. Kada već povlačimo paralele, vredi istaći i da je u stečaju završila i firma Temperatura Nives Zeljković. Ipak, Ela Dvornik od 12. septembra 2018. ima registrovan marketinški obrt Kruela sa sedištem u zagrebačkim Oranicama, u stanu u kojem je nekad živela s pokojnim ocem Dinom Dvornikom i majkom Danijelom Dvornik.

Elin bivši muž je za sedište svog obrta Baré, osnovanog 11. septembra 2025, izabrao kuću u Balama na koju su upisani kao polovični vlasnici. Na toj njihovoj nekretnini upisana je i izvršna mera Hrvatske poštanske banke, i to 23. septembra 2025. godine. Inače, na kući u Balama bivših supružnika HPB je upisao hipoteku na osnovu stambenog kredita u iznosu od 252.000 evra. Što se tiče hipoteka koje su upisane na zajedničkim nekretninama Nives Zeljković i Dine Drpića, tu se radi o mnogo većim iznosima. Naime, osim hipoteke upisane u korist B2 Kapitala, tu je i založno pravo Republike Hrvatske, kao i dug prema Zagrebačkoj banci.