DRAMA NA KONCERTU BIJELOG DUGMETA! Muzičar iz benda pao na bini i povredio glavu: Haos na Kopaoniku, najluđa noć umalo da se završi tragično (FOTO)
Koncert za doček nove 2026. legendarne grupe Bijelo dugme u luksuznom hotelu na Kopaoniku umalo je mogao da se završi tragično, ekskluzivno saznaje Kurir.
Tokom nastupa u najluđoj noći klavijaturista grupe Ognjan Ogi Radivojević na bini je doživeo nezgodu u kojoj je povredio glavu, zbog čega je završio s posekotinama i modricama.
Kako nam prenosi izvor, ništa nije ukazivalo na to da će u prepunoj sali hotela na Kopaoniku od opšte euforije za sekund nastati pravi tajac i drama.
- Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut. Tokom izvođenja jedne pesme Ogi Radivojević doživeo je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povredio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posledicama, pa čak i tragično. Njemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu - priča naš sagovornik, pa nastavlja:
- Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i posle kraće pauze, kad je malo došao k sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Verujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto neverovatno da nije imao teže povrede. Njima ovaj doček sigurno neće ostati u najlepšem sećanju - zaključio je naš sagovornik.
Da je nezgodni pad ostavio tragove na Ognjanovom licu, uverila se i naša ekipa samo dan kasnije u Budvi.
Brega i Bijelo dugme pevali su na Crnogorskom primorju za reprizu dočeka, a čim smo primetili Radivojevića, videli smo da mu je lice u modricama i ogrebotinama kao posledica pada noć ranije na Kopaoniku.
Ipak, ova nezgoda nije uticala na raspoloženje muzičara iz grupe. Oni su svi zajedno strpljivo čekali Bregovića ispred bine u Starom gradu u Budvi da se pojavi s mlađom pratiljom, od koje se nije odvajao, kako bi započeli svoj nastup, kojim su oduševili sve prisutne.
Muzičar nam se nije javljao na pozive za komentar.
Podsetimo, tik pred izlazak na scenu Alen Islamović govorio je za Kurir i otkrio po čemu će pamtiti 2025. godinu, kao i šta očekuje od 2026.
- Bila je dobra 2025, ravna. Imao sam dosta koncerata s Bijelim dugmetom" ali i solističke. Bilo je prekrasnih gradova koje smo posetili. Dosta smo radili i nismo mogli sve da spakujemo u proteklu, pa smo prebacili i u ovu godinu. Rekli smo da nema više smisla slaviti 50 godina, tako da ćemo ubuduće samo obilaziti gradove u kojima nismo bili. Rezervisali smo za novembar datume u Beogradskoj areni. Za jedno mesec dana će krenuti i reklama. Tu ćemo biti malo prošireni, biće i simfonijski orkestar. Imaćemo i goste, klape, trubače, violine - rekao nam je Islamović.
Kurir.rs
