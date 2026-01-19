Slušaj vest

Koncert za doček nove 2026. legendarne grupe Bijelo dugme u luksuznom hotelu na Kopaoniku umalo je mogao da se završi tragično, ekskluzivno saznaje Kurir.

Foto: Kurir

Tokom nastupa u najluđoj noći klavijaturista grupe Ognjan Ogi Radivojević na bini je doživeo nezgodu u kojoj je povredio glavu, zbog čega je završio s posekotinama i modricama.

Kako nam prenosi izvor, ništa nije ukazivalo na to da će u prepunoj sali hotela na Kopaoniku od opšte euforije za sekund nastati pravi tajac i drama.

Foto: Kurir

- Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut. Tokom izvođenja jedne pesme Ogi Radivojević doživeo je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povredio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posledicama, pa čak i tragično. Njemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i posle kraće pauze, kad je malo došao k sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Verujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto neverovatno da nije imao teže povrede. Njima ovaj doček sigurno neće ostati u najlepšem sećanju - zaključio je naš sagovornik.

Foto: Kurir

Da je nezgodni pad ostavio tragove na Ognjanovom licu, uverila se i naša ekipa samo dan kasnije u Budvi.

Brega i Bijelo dugme pevali su na Crnogorskom primorju za reprizu dočeka, a čim smo primetili Radivojevića, videli smo da mu je lice u modricama i ogrebotinama kao posledica pada noć ranije na Kopaoniku.

1/6 Vidi galeriju Bijelo dugme Foto: Promo, ATA images, Kurir

Ipak, ova nezgoda nije uticala na raspoloženje muzičara iz grupe. Oni su svi zajedno strpljivo čekali Bregovića ispred bine u Starom gradu u Budvi da se pojavi s mlađom pratiljom, od koje se nije odvajao, kako bi započeli svoj nastup, kojim su oduševili sve prisutne.

Muzičar nam se nije javljao na pozive za komentar.

Foto: Kurir

Podsetimo, tik pred izlazak na scenu Alen Islamović govorio je za Kurir i otkrio po čemu će pamtiti 2025. godinu, kao i šta očekuje od 2026.

- Bila je dobra 2025, ravna. Imao sam dosta koncerata s Bijelim dugmetom" ali i solističke. Bilo je prekrasnih gradova koje smo posetili. Dosta smo radili i nismo mogli sve da spakujemo u proteklu, pa smo prebacili i u ovu godinu. Rekli smo da nema više smisla slaviti 50 godina, tako da ćemo ubuduće samo obilaziti gradove u kojima nismo bili. Rezervisali smo za novembar datume u Beogradskoj areni. Za jedno mesec dana će krenuti i reklama. Tu ćemo biti malo prošireni, biće i simfonijski orkestar. Imaćemo i goste, klape, trubače, violine - rekao nam je Islamović.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Bijelo dugme u Budvi: