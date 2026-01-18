Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković u emisiji "Magazin In" ponizila je Maju Marinković.

Voditeljka je ugostila aktuelne učesnike rijalitija "Elita 9", pa predočila činjenice vezane koje su se desile pred kamerama.

U studio su stigli Anita Stanojlović, Luka Vujović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Maja Marinković, a Sanja je bez uvijanja otvorila temu intimnih odnosa u Eliti.

Intimni odnosi

Sanja je sa sobom ponela spisak svih partnera pojedinačno aktuelnih učesnica šou programa.

Prema Sanjinom spisku, po broju odnosa prednjače Maja Marinković i Anita Stanojlović - Maja sa ukupno 12, a Anita sa 9 partnera.

- Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada - rekla je Sanja.

- Majko moja - čula se Aneli Ahmić.

366443_250331.01_35_35_23.Still014.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Maja jedva stala na jednu karticu - pecnula je voditeljka, a potom rekla publici da to nije za aplauz.

Maja Marinković je pokušala da objasni situaciju, ističući da je dugogodišnji boravak u rijalitiju uticao na broj njenih veza.

"Nisam folirant"

- Pa normalno Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dve sezone - rekla je Maja.

Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Anita je imala nešto drugačiju reakciju.

- Ne, to nije tačno. Nisam se poljubila ni sa kim. Sa svakim sa kim sam se poljubila, sa njim sam bila - branila se Anita, tvrdeći da je imala devet partnera samo na papiru.

Kurir/Blic

IMG-20250913-WA0145.jpg
1754226.jpg
taki-maja.jpg
Asmin Durdžić

Maja Marinković Teatro Izvor: MONDO