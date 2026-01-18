Slušaj vest

Naime, pevač nikada nije krio da fotošopira svoje fotografije, ali sve je šokirao kada je jednom prilikom progovorio o intervencijama koje je imao.

- Činjenica je da iz godine u godinu sve više muškaraca počinje da pazi na izgled. Moram da kažem da u svom okruženju znam muškarce koji prosto vole da izgledaju dobro, paze na svoj izgled i mislim da će se to sve više širiti - objasnio je pevač.

Foto: Printscreen/Instagram

Ljuba je potom otvoreno ispričao šta je najbolnije što je korigovao na sebi.

- Mislim da je prag bola veći kod žena, a ja ne volim da me nešto boli (smeh). I iskreno uvek pitam, ako ćemo nešto da bockamo i da radimo, da li to boli. Najbolnije što sam radio je ovo sa podočnjacima, ali generalno čovek sve može da istrpi - priznao je Ljuba ne krijući da s vremena na vreme „popravi“ svoje podočnjake koji ne izgledaju baš lepo s obzirom na prirodu posla - otkrio je svojevremeno.

"Volim da obrađujem fotke"

- Ja inače jako volim fotografiju, ne samo fotografiju, nego i video i sve što je vezano za ovu divnu kameru i stalno ulažem u svoju opremu. Ja noću kad legnem u krevet, moja žena zaspi, a ja sedim i na Jutjubu učim tutorijale. Volim da obrađujem fotke i da se bavim time kad imam slobodnog vremena to mi smiruje živce i to mi nikada nije bilo teško - pričao je on jednom prilikom.