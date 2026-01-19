Slušaj vest

Emotivna veza pevačice Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom Kasperom ovih dana je u centru interesovanja javnosti.

Par je glavna tema na društvenim mrežama otkad je Kasper došao iz Amerike i zvanično se upoznao sa partnerkom Minom, ali mnogi ne veruju da će njihova ljubav opstati.

Novinar i kolumnista Ognjen Bogdanović govorio je o toj temi u emisiji "Puls Srbije":

- Ona se možda razočarala kad je on došao za Srbiju, a možda je i on želeo da razvije Parking biznis preko nje. Za čoveka koja nikad nisi videla si izjavila u medijima "ja ga volim", šta voliš? Sliku. Ona je bila kod nas za Božićni intervju, nije ga ni upoznala ali je rekla da Kasperu mesi česnicu, kakvu česnicu? I onda dođe za Srbiju - kaže Bogdanović i dodaje:

- Trebala je da ugosti sve medije i da ispriča šta se dešava jer su svi mediji uvek bili tu i kada. Svaki put kad je nekom nešto trebalo, tu su mediji da ispoštuju. Neka se oni vole, ali nek nama daju materijala. Ona je možda ljuda kako su se vesti plasirale, ali nisu novinari krivi što je ona pravila face pored svog partnera i što je to izazvalo reakcije javnosti.

Teodora Borozan novinarka Kurir televizije istakla je da se iz dobro poznatog videa može zaključiti da Mina i Kasper nemaju iste želje:

- Na pitanje "da li ćeš se preseliti u Nju Jork. nisu imali iste stavove, tu se njihove želje kose. Njena ćerkica se oglasila u komentaru i napisala da moli medije da je ne povezuju sa ovom pričom.

Intervju Kaspera i Mine Kostić

Podsetimo, veza Mine Kostić i njenog partnera Maneta, koji je poznatiji kao Kasper, doživela je prvi ozbiljan test! I to kada se konačno upoznali licem u lice posle šest meseci veze na daljinu. Naime, Kasper je doputovao iz Njujorka u Srbiju kako bi praznike proveo sa pevačicom, ali stvari među njima nisu protekle baš onako kako je Mina zamišljala.

Kasper vodio glavnu reč što se Mini nije dopalo ako je suditi po grimasama na njenom licu, a opšta pometnja je nastala kada su različito odgovorili na ključna pitanje - da li bi Mina otišla kod njega u Njujork da žive zajedno! Njen odgovor je bio kao iz topa da bi rado otišla u Ameriku, dok je Kasper preko nje izjavio kako on to ne bi dozvolio jer Mina ima ćerku, te da mora da bude uz nju dok ne završi školu, a da će on povremeno dolaziti u Srbiju jer ne može bez Njujorka.

„Moji planovi u narednim godinama jesu vezani za Srbiju. Mini ne bih dopustio da napusti sve i zbog mene se preseli preko okeana. Ona ima ćerku koja ovde ide u školu, prvo dete, pa sve ostalo. Sa Minom mi je prelepo i mogu da kažem da je žena mog života“, rekao je Kasper.

"Iako je njegova izjava bila razumna, Mina to nije doživela na isti način. „Njoj se nije dopalo što je ona kao iz topa rekla da bi se zbog njega preselila, a on ju je poklopio. Iako on nije imao lošu nameru, već je to rekao iz najboljeg razloga, Mina se naljutila jer je shvatila da je ispala smešna pred kamerama, pa se sada taj snimak vrti na svim društvenim mrežama“, otkrio je izvor blizak pevačici za svet.

