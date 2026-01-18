SPISAK SVIH MUŠKARACA MAJE MARINKOVIĆ Fatalna za mnoge frajere: Jednog razvela, drugog maznula drugarici, trećeg zaludela, evo ko joj sve nije odoleo
Starleta Maja Marinković važi za jednu od najkontroverznijih učesnica rijaliti programa, a publika će imati priliku da je gleda i u "Eliti 9".
Njeni burni emotivni odnosi i afere obeležili su svaku sezonu u kojoj je učestvovala, a ovo je spisak muškaraca sa kojima je bila intimna pred kamerama.
Marko Janjušević Janjuš
Njihova veza u "Zadruzi" bila je najturbulentnija i najduža. Drama, prevare i žestoke svađe obeležile su njihovu romansu, koja je završena burnim raskidom.
Milan Janković Čorba
Maja je ušla u vezu sa Čorbom tokom "Zadruge 4", a njihov odnos je bio obeležen ljubomornim scenama i kratkim, ali žestokim raskidima.
Filip Car
Veza sa kontroverznim Filipom Carem tokom "Zadruge 5" izazvala je ogromnu pažnju javnosti. Njihovi sukobi, emotivni ispadi i mirenja često su završavali incidentima, a Maja je čak diskvalifikovana nakon jedne od scena ljubomore.
Bilal Brajlović
U "Zadruzi 6" uplovila je u vezu sa Bilalom, što je izazvalo burne reakcije. Njihov odnos bio je ispunjen oscilacijama i dramatičnim scenama u Beloj kući.
Vladimir Tomović
Tokom ranijih sezona viđena je u prisnom odnosu sa Tomovićem. Iako nikada nisu zvanično potvrdili vezu, kamere su zabeležile njihove intimne trenutke pod pokrivačem.
Marko Marković
Crnogorski maneken bio je u jednom trenutku intiman sa Majom, dok su nju mnogi osuđivali da je najboljoj drugarici Staniji Dobrojević uzela dečka.
Marko Miljković
Slična situacija kao i sa Tomovićem - zabeleženi su njihovi momenti u krevetu, ali oboje su izbegavali da potvrde da se išta ozbiljnije dogodilo.
Zvezdan Slavnić
Njihov odnos u "Zadruzi 6" izazvao je buru komentara, a kulminirao je scenama kada su završili zajedno u krevetu, što je dodatno isprovociralo Zvezdanovu tadašnju partnerku.
Stanislav Krofak
U "Eliti 7" Maja je uplovila u vezu sa Stanislavom. Njihovi sukobi i pomirenja već tada su brzo postali glavna tema, a publika sa nestrpljenjem prati razvoj situacije. Neki od intimnih odnosa njihovih postali čak i viralni.
Filip Đukić
Maja i Filip Đukić nedavno su se prepustili strastima u Eliti 9, a zbog toga je njen otac Taki potpuno bio van sebe.
Javno poniženje
Sanja Marinković prilikom gostovanja Maje Marinković u emisiji "Magazin In" žestoko je potkačila.
Voditeljka je ugostila aktuelne učesnike rijalitija "Elita 9", pa predočila činjenice vezane koje su se desile pred kamerama a tiču se intimnih odnosa.
- Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada. Maja je jedva stala na jednu karticu - rekla je Sanja, dok je Maja imala već spreman odgovor.
- Pa normalno Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dve sezone - rekla je Maja.