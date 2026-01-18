Slušaj vest

Milica Pavlović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najvećih zvezda na domaćoj sceni - neposredno pred veliki koncert u Nišu, pevačica je ekskluzivno otvorila vrata bekstejdža ekipi Kurira i dozvolila nam da zavirimo tamo gde publika inače nema pristup.

- Ne krijem uzbuđenje. Ma koliko bila umorna, ležem i budim se nasmejana. Sa osmehom smo krenuli u sve ono što nas je čekalo: prostorna proba, zatezanje liste, dešavanja na bini i završili smo u 3, pola 4 ujutru. A ustala sam ujutru i bila srećna što se bavim onim čime volim - rekla je Pavlović dan pred početak koncerta.

Foto: Kurir Televizija

U jednom momentu za kraljicu juga stigao je i buket cveća od njene prijateljice glumice Dragane Mićalović. Na osnovu dosadašnjih uspeha, možemo da joj kažemo "Sve si ti to zaslužila".

- Prijatelju, moj…Večeras je svet tvoj! Večeras svi dišu samo sa tobom! Večeras se svet zaustavlja samo da tebe sluša! Znaš ko će da ti najjače aplaudira i ko te najviše čuva! A ja ću te čuvati zauvek, ovde na zemlji! Tiho! Iz prvog reda života! I pratiću svaki tvoj korak i zauvek! Tvoja Gaga - pisalo je u posveti.

Milica Pavlović cveće Foto: Kurir Televizija

Kurir televizija posetila je studio u kom se Milica nalazila pre samog koncentra i pre finalne probe. A otkrila nam je šta joj je najbitnije:

- Najbitnije mi je da imam aparat za kafu, koštunjavao i sveže voće, kao i moja čarobna čaša. Pored toga, tu je i moja knjiga od Žarka Ilića pod nazivom "Sebitnost", tek sam počela da je čitam, a u pitanju je rad na sebi i stavljanje sebe na prvo mesto. I uvek imam neki Prosecco sa sobom.

Nakon završenog koncentra, društvo joj je pravila ponosna tetka:

- Milica je sve bolja i bolja, ona je multimedijalna zvezda i igra i peva a tek će te videti šta će pokazati - rekla je ponosno.

Posvetila deo koncerta Ljiljani Jorgovanović

Milica Pavlović je i deo koncerta posvetila nedavno preminuloj Ljiljani Jorgovanović.

- Neverovatan osećaj je bio. U isto vreme ljubav i bol, i još Filip kada se naslonio i poljubio me, gotovo. Znam da bih ona volela da budem dostojanstvena, zato nisam zaplakala - rekla nam je pevačica.

Na nedavnoj konferenciji za medije, Milica Pavlović je najavila dva gosta na koncertu u Nišu. Međutim, na bini se pojavio samo Cobi.

- Na kraju, kada smo sve stavili na papir i kada sam upoznala tog drugog gosta, osetila sam da je Cobi dovoljan šlag na torti - rekla je ona.

Nakon što je obrisala svoju duetsku numeru "Kidaš me", Milica Pavlović ju je ponovo snimila sa Nebojšom Vojvodićem, a na koncertu je premijerno pušten spot.

