Slušaj vest

Sofija Dacić, bivša supruga Kebinog sina Igora Kojića, takmičila se u "Zvezdama Granda" gde je privukla veliku pažnju, a samo nekoliko meseci ranije bila je u žiži interesovanja javnosti zbog razvoda od Igora.

Nakon ispadanja iz "Zvezda Granda" progovorila je o pojedinim detaljima iz života, te je otkrila kako je gledala na to što joj je bivši svekar bio u žiriju.

- Sve sam doživela profesionalno. Svesna sam da zbog interesa javnosti za moj privatni život postoji i dodatni pritisak, ali to me samo motiviše da budem još bolja i fokusiranija na ono što je najvažnije – muziku.

1/8 Vidi galeriju Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe napustila je muzičko takmičenje Zvezde Granda Foto: Printscreen

Na pitanje da li joj smeta što ju je javnost upoznala kao Kojićevu suprugu.

- Svesna sam da ljudi ponekad više primećuju moj privatni život, ali meni je najvažnije graditi svoj put i raditi ono što volim. Vreme će pokazati ko sam i šta donosim publici, a dokle god verujem u svoj rad i nastavljam stvarati, sve ostalo je sporedno.

O novoj ljubavi

Otkrila je i da li je zaljubljena.

- Trenutno nisam fokusirana na ljubavni život. Posvetila sam se sebi i svojoj karijeri, a od razvoda nije prošlo dovoljno vremena da razmišljam o nečemu drugom. Smatram da moj privatni život za sad treba ostati moj i da je pravo vrijeme da ulažem u svoj profesionalni razvoj i iskustvo.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"Na brak gledam s poštovanjem"

Sofija je odgovorila i na pitanje kako danas gleda na brak.

- Na brak i dalje gledam s poštovanjem i istom toplinom kao i ranije. Odrasla sam u porodici u kojoj su moji roditelji 32 godine u skladnom i zdravom braku i uvek sam smatrala da zajedništvo i ljubav mogu biti nešto najlepše na svetu, uz obostrana odricanja i kompromise. Naravno, život nosi iznenađenja i ne mogu predvidjeti budućnost, ali otvorena sam za pravu ljubav kada dođe pravo vreme - zaključila je.

Kurir.rs/Danas.hr

Igor sa Sofijom dočekao sestru na aerodromu: