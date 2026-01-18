Slušaj vest

Pevačica Nela Vidaković nakon šest godina vođenja bitke za potomstvo dobila je ćerkicu uz pomoć vantelesne oplodnje. Ona je sada njena najveća sreća u životu, a o dugoj i mučnoj borbi je otvoreno govorila.

- Zahvaljujući vantelesnoj oplodnji dobili smo našu ćerku Anđeliju - napisala je Nela u jednoj objavi na Instagramu.

Nela Vidaković tvrdi da ju je muvao njen kolega Darko Lazić. Foto: Printscreen/ Instagram, Printskrin

Inače, svoju tešku borbu opisala je do detalja:

- Probali smo razne travke, lekove, ovako, onako, ali na kraju je jedino rešenje da se okreneš medicini. Ja sam, hvala Bogu, iz prve zatrudnela. Tačno sam znala da kada su mi ubacili te embrione, kako se već naziva, da sam u drugom stanju. Prosto sam osetila - rekla je pevačica, a onda otkrila i ružniju stranu vantelesne oplodnje:

"Opadala mi je kosa"

- Opadala mi je kosa, pa onda hormoni. Pa onda se ugojiš, pa smršaš, ali sad kažem sve bih opet ponovo. Ja sam u jednom trenutku primala 16 infuzija. A pošto se plašim igle, muž mi je davao - rekla je Nela nedavno u jednoj emisiji.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŠOK PRIZNANJE! Pevačicu muvala udata koleginica, ima čak i dete! Otkrila jedan važan detalj
Nela Vidaković u Parovima
Stars"ĆERKA MI JE OPERISANA" Pevačica morala hitno da otkaže sve nastupe: Ja kao majka ću biti uz nju sve vreme
Nela Vidaković u Parovima
StarsVERA MATOVIĆ IŠAMARALA MLAĐU KOLEGINICU! Pevačica šokirala sve priznanjem, a tek da čujete koji je razlog bio u pitanju: Bila sam prestravljena...
vera-matovic.jpg
StarsPEVAČICA NAJSTRAŠNIJE ISPROZIVALA VODITELJKU, A RAZLOG JE ŠOK! Hitno reagovala na njenu izjavu i sve podelila javno, nastao haos na mrežama (VIDEO)
screenshot-103.jpg
Stars"PROBALA SAM RAZNE TRAVKE, LEKOVE, KOSA MI JE OPADALA, PRIMILA SAM 16 INFUZIJA" Pevačica dugo pokušavala da zatrudni: Sve bih opet ponovo!
screenshot-20240823-215352.jpg

Pevačica i voditeljka uzele krastavac u ruke, ljudi u neverici: Opa, vidi se da si iskusna! Izvor: Kurir televizija