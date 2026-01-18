Slušaj vest

Pevačica Gordana Goga Gačić razvodi od kolege Marka Gačića posle osam godina braka, što je iznenadilo sve fanove i medije.

Gačić se sada prvi put javno oglasio na ovu temu.

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.

1/6 Vidi galeriju Marko Gačić se oglasio povodom razvoda Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Goga zatražila razvod

Kako mediji tvrde, inicijator razvoda bila je Goga.

Nakon osam godina braka, pevačica je rešila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

Evo kako su se upoznali

Podsetimo, romansa ovog para započela je pod svetlima reflektora "Granda", gde su oboje došli sa ciljem da izgrade velike muzičke karijere.

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda". Par se potom odlučio na tajno venčanje, a zvanično su u brak stupili 2017. godine. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

Kurir.rs