Slušaj vest

Pevač Petar Mitić 2009. godine doživeo je veliku tragediju na jednom nastupu kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, preminula.

Petar je jednom prilikom govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju i da se rado seća nje.

Tragedija na nastupu

– To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam radio tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

Ivana Pavković sa suprugom Petrom Mitićem Foto: UNA CREATIVE CO, Privatna arhiva / Espreso, Printscreen/Instagram

Mitić je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupom, ali da oni tada nisu bili u emotivnoj vezi, već prijatelji.

– Ja sam došao da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom – izjavio je Petar tada za "Grand magazin".

Petar je nakon toga imao nekoliko veza, a potom se oženio koleginicom Ivanom Pavković sa kojom je dobio trojicu sinova.

Otkrio svoj najveći strah

Mitić je otkrio i koji je njegov najveći strah.

- Imam jedan strah i ne krijem, to je letenje avionom. Bilo je tu turbulencija, nevremena i javio se kod mene taj neki strah koji bih voleo da skinem. Nisam išao kod vračare, ne verujem u to, ali mislim da postoje neki psiholozi koji mogu da reše to - ispričao je jednom prilikom.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NE BIH SE OSEĆALA PRIJATNO" Ivana Pavković priznala zašto ne bi gostovala kod Lune u emisiji: Nikako sebe tu ne vidim
Ivana Pavković i Petar Mitić u emisiji
Stars"BILI SMO U ŠOKU KAD SMO SAZNALI DA ĆU RODITI BLIZANCE" Ivana Pavković o porodici i majčinstvu: Po ceo dan...
Ivana Pavković i Petar Mitić
StarsIVANA PAVKOVIĆ SE OGLASILA NAKON ŠTO JE PETAR MITIĆ IZJAVIO DA BI JE PREVARIO! Ovo je njeno opravdanje: Imao je tremu, nije se dugo...
Ivana Pavković Petar Mitić
StarsOVOG PEVAČA SU HAPSILI U RODNOM GRADU: Uradio nešto što nije smeo, žandarmerija se odmah stvorila
petar-mitic.jpg
Stars"OVO NIJE TREBALO DA SE DESI" Pevač usred emisije ženi rekao da bi je prevario, Luna Đogani šokirana: Nije mogla da sakrije razočarenje
Ivana Pavković i Petar Mitić u emisiji

14.02.2025. OD DRUGARSTVA DO LJUBAVI - PETAR MITIĆ I IVANA PAVKOVIČ Izvor: Kurir TV