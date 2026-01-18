Slušaj vest

Pevač Petar Mitić 2009. godine doživeo je veliku tragediju na jednom nastupu kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, preminula.

Petar je jednom prilikom govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju i da se rado seća nje.

Tragedija na nastupu

– To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam radio tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

Mitić je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupom, ali da oni tada nisu bili u emotivnoj vezi, već prijatelji.

– Ja sam došao da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom – izjavio je Petar tada za "Grand magazin".

Petar je nakon toga imao nekoliko veza, a potom se oženio koleginicom Ivanom Pavković sa kojom je dobio trojicu sinova.

Otkrio svoj najveći strah

Mitić je otkrio i koji je njegov najveći strah.

- Imam jedan strah i ne krijem, to je letenje avionom. Bilo je tu turbulencija, nevremena i javio se kod mene taj neki strah koji bih voleo da skinem. Nisam išao kod vračare, ne verujem u to, ali mislim da postoje neki psiholozi koji mogu da reše to - ispričao je jednom prilikom.

