Slušaj vest

Muzička zvezda Lepa Brena gostovala je u emisiji mladih influensera, pod nazivom "Voštkast", gde je otkrila nepoznate detalje iz života.

Ona je govorila o raznim temama, te otkrila da je kao dete bila jako živahna i nstašna, kao i da se, po njenim rečima "mlatila" i ozbiljno tukla u školi, što je sve ostavilo bez teksta, s obzirom na to da je danas simbol ženstvenosti.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija - započela je pevačica.

Lepa Brena zaplakala kad je spomenula kamermana koji je pao na nju  Foto: Printscreen

"Bio je sav krvav"

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, lepe, dugačke nokte. Htela sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao dečak koji mi je rekao: "Ajde mrš!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!" - nastavila je priču Lepa Brena.

- Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku" , a ostali su videli da ne dam na sebe - govorila je pevačica.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsKAD NEMAŠ NIŠTA, POJAVI SE BRENA: Ovako je pevačica pomogla Radi kad nije imala šta da obuče za snimanje novogodišnje emisije - Obukla je kao DIVU!
Rada Manojlović Lepa Brena
Stars"ONA JAHTU, JA JAHTICU, ONA KUĆU, JA KUĆU..." Miloš Bojanić prekinuo ćutnju, progovorio o svađi s Brenom - bili nerazdvojni, a zbog NJE ne pričaju godinama
Lepa Brena Miloš Bojanić
StarsBRENINA PESMA NE ZNA ZA GRANICE: Crnkinja iz Nemačke zapalila mreže pesmom "okrećeš mi leđa" - Nisam iz Bosne ali... (VIDEO)
Lepa Brena
StarsMUZIČKE ZVEZDE POSLALE SNAŽNU PORUKU! Neka vam Božić donese mir u srcu, zdravlje i ljubav
Rada Manojlović Dara Bubamara Zdravko Čolić Milica Pavlović Lepa Brena
Stars"NISAM SE ČULA S BRENOM" Suzana Jovanović o odnosu sa kumom: Otkrila i da li će se deca pojaviti u dokumentarnom filmu o Saši Popoviću
suzana jovanović Lepa Brena

Lepa Brena u Tivtu dočekala Novu godinu Izvor: TO Tivat