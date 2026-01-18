Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, Jovana Novakov Šmizla, u drugom je stanju i nosi devojčicu, a kako je sada istakla, više nije u emotivnoj vezi sa ocem deteta.

- Da trudna sam, ali nisam sa ocem svog deteta. Nakon što sam saznala da sam trudna, otac mog deteta je postao totalno druga osoba.

Šmizla je otkrila da li imaju bilo kakvu komunikaciju.

- Za rođendan mog brata je bio ovde, ali je vrlo brzo otišao. Izgledao je kao da mi je došao komšija. Nismo u ljubavi, ali sad imamo normalnu komunikaciju. Ne znam šta će biti, šta nosi dan, a šta noć. Ipak je ovo situacija životna, koja čoveka veoma brzlo slomi. Ovo me je sve slomilo. Želim da pošaljem ženama poruku da budu svesne da moraju da budu jake, svesne toga da je sve to život. Koliko te slomi, toliko te ojača. Ipak moramo zbog deteta biti jake, ali nije lako pomiriti se sa tim da je tako. Čekam ćerkicu, to je ono što sam najviše na svetu želela. Malo se krećem, pretežno ležim, dobijam jake injekcije, nije mi lako, rade mi hormoni dosta. Trudim se da budem jaka u glavi i da sve prebrodim. Hormoni koje ja dobijam koriste trudnice koje su vantelesno ostale u drugom stanju. Pozdrav za mog doktora, on je savršen doktor - kazala je Šmizla.

Šmizla je priznala da je teško biti u takvoj situaciji

- Kad sam radila prenatalni test, prvo što te ljudi pitaju, pitaju te za bolesti oca deteta i porodice majke deteta, tad treba da se upiše ime deteta, a onda se čovek oseti veoma tužno. Nije sve to lako.

Bila uhapšena

Policija je u aprilu prošle godine na Novom Beogradu privela bivša rijaliti učesnicu Jovanu Novakov Šmizlu. Ona je automobilom pokušala da prođe kroz masu ljudi, vređala policiju i fizički napala jednog policijskog službenika.

Šmizla je pokušala kolima da prođe kroz okupljenu masu ljudi, ignorišući u potpunosti bezbednosna pravila, o čemu svedoče brojni snimci na mrežama.

Iako se ponašala bahato, policajci su strpljivo čekali da uzmu podatke i naprave zapisnik.

Ona se sve vreme opirala i odbijala te je policija u jednom trenutku morala da interveniše i da je izvede iz automobila stavivši joj lisice na ruke.

U drugom snimku se vidi kako je policija odvodi dok ona i dalje negoduje i opire se hapšenju.