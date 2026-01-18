Slušaj vest

Novinarka Mira Adanja Polak tokom gostovanja u jednoj emisiji otvoreno je govorila o ličnim žrtvama koje je podnosila kako bi mogla da radi intervjue i reportaže koje su je profesionalno ispunjavale.

Poznata po saradnji sa nekim od najznačajnijih ličnosti ovog i prošlog veka, Mira Adanja Polak je na pitanje voditelja da li je tačno da je prodavala porodične antikvitete kako bi finansirala svoj rad, bez ulepšavanja odgovorila:

- Roditeljske kuće mislite? Od 1992. godine nije ostalo ništa da se proda. Uglavnom sam sve što je moglo da se proda prodala, da bih mogla da otputujem i uradim ono što me interesuje. Vidite, kada imate mogućnost da nešto snimite, vi nemate vremena da čekate neki potpis ili da neko odluči, dođe i složi. Vi tada sedate na avion, odlazite i to uradite. Posle toga sedite, montirate i razmišljate kako ćete da napravite kvalitetan prilog - rekla je novinarka.

1/6 Vidi galeriju Mira Adanja Polak Foto: Printscreen/ Youtube/ Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal, Zorana Jevtić, RTS, Promo

Iako je ovo priznanje kod dela publike izazvalo tugu i nevericu, istovremeno je osvetlilo kolika je bila njena profesionalna posvećenost i spremnost na lična odricanja.

Javnost je tako dobila jasniji uvid u to koliko je Mira Adanja Polak bila spremna da rizikuje i ulaže u svoj novinarski rad, bez oslanjanja na sistem, čekanja dozvola ili institucionalnih prepreka.

Upravo takav pristup, kako se danas smatra, omogućio joj je da ostavi dubok i trajan trag u domaćem novinarstvu, a njene priče i reportaže i dalje se navode kao primer profesionalne hrabrosti i autentičnosti.

Kurir.rs/SrbijaDanas