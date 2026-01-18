DRAGANA MIRKOVIĆ SLAVI ROĐENDAN Folk zvezdu iznenadili prijatelji i članovi porodice (VIDEO)
Muzička zvezda Dragana Mirković danas slavi 58. rođendan.
Dragana je odlučila da rođendan provede u prirodi sa porodicom, u Austriji, na planini Nassfeld.
Folk krajicu sačekalo je prijatno iznenađenje u hotelu u kojem boravi, gde su je prijatelji dočekali sa rođendanskom tortom i pesmom.
Dragana je video iznenađenja podelila na mreži Instagram i zahvalila se prijateljima i osoblju hotela.
„Kada imate ovakve prijatelje, rođendan je svaki dan“ poručila je Dragana.
Povodom rođendana oglasile su se i brojne Draganine kolege koje su joj javno čestitale, a samo neki od njih su: Lepa Brena, zvezda iz Bugarkse Glorija, Šemsa Suljaković, dok se tokom dana video čestitkom oglasio i političar Čedomir Jovanović.
I ovoga puta, Dragana Mirković pokazala je da su joj porodica i prijatelji i publika najvažniji, a brojne čestitke fanova ne prestaju da pristižu sa svih strana.
Kurir.rs