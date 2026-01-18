Slušaj vest

Muzička zvezda Dragana Mirković danas slavi 58. rođendan.

Dragana je odlučila da rođendan provede u prirodi sa porodicom, u Austriji, na planini Nassfeld.

Folk krajicu sačekalo je prijatno iznenađenje u hotelu u kojem boravi, gde su je prijatelji dočekali sa rođendanskom tortom i pesmom.

Dragana je video iznenađenja podelila na mreži Instagram i zahvalila se prijateljima i osoblju hotela.

„Kada imate ovakve prijatelje, rođendan je svaki dan“ poručila je Dragana.

Povodom rođendana oglasile su se i brojne Draganine kolege koje su joj javno čestitale, a samo neki od njih su: Lepa Brena, zvezda iz Bugarkse Glorija, Šemsa Suljaković, dok se tokom dana video čestitkom oglasio i političar Čedomir Jovanović.

I ovoga puta, Dragana Mirković pokazala je da su joj porodica i prijatelji i publika najvažniji, a brojne čestitke fanova ne prestaju da pristižu sa svih strana.

