Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević ne prestaje da intrigira javnost. Iako više nećemo moći da ga gledamo na Hajp televiziji gde je dobio otkaz, njegovi brojni fanovi imaju priliku da ga prati i dalje na društvenim mrežama.

Pobednik "Zadruge 5" posebno je aktivan na Jutjubu gde njegovi klipovi imaju velike preglede.

1/6 Vidi galeriju Dejan Dragojević od devojke dobio veliki poklon Foto: Printscreen

Sada su Jovana i on odlučili da snime novi video, gde su odgovarali an neka od zanimljivih pitanja svojih fanova.

Odgovorili na pitanje kad će beba

Dejan i Jovana su pročitali ptanje koje se ticalo toga da li će uskoro postati roditelji.

- Kad će beba? - pročitala je Jovana sa osmehom.

- Za devet meseci, za osam i po meseci - našalio se Dejan.

- Brate, iskreno... vidim pitala nas je to neka starija žena. Beba će doći kad vi kažete, gospođo. Kad vi budete odlučili, vi samo recite i mi ćemo je imati - rekla je Jovana kroz šalu.

- Poenta kod tog pitanja, što bismo mi hteli bebu. Nije da ne želimo, ali nije do nas. Bukvalno, da se ja pitam i da se pita Jovana do sad bi bilo troje četvoro dece. Ne kapiram pitanje kad će beba? Zar se beba kupuje u prodavnici? - pitao je Dejan.