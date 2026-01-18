"HALA TI ŽENO, HVALA TI BOŽE" Radosne vesti iz doma Jovane Ljubisavljević i Bogdana Srejovića, ponosni tata nikad srećniji!
Bivša rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović podelili su sa pratiocima prelepe porodične trenutke povodom prvog rođendana sina Jakova.
Ponosni roditelji objavili su fotografiju na kojoj zajedno drže i grle svog naslednika, a emotivni prizor izazvao je brojne pozitivne reakcije.
Porodica je pozirala na snegu, u zimskom ambijentu koji je dodatno doprineo toplini fotografije. Jovana je zablistala u elegantnoj bundi, mali Jakov bio je obučen u šareni skafander, dok je Bogdan nosio crnu jaknu.
"Hvala ti ženo, hvala ti Bože, srećan prvi rođendan" - napisao je Bogdan.
Porodila se na Krstovdan
Podsećanja radi, Jovana je prošle godine na Krstovdan carskim rezom na svet donela sina, koji je bio težak 3,450.
Inače i Jovana i Bogdan su veliki vernici Srpske pravoslave crkve te su zahvalni za sve što im je Bog dao.
Kurir.rs