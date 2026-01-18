Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković govorila je o udaji za partnera Nebojšu Stojkovića Stojketa, ali i o želji za proširenjem porodice.

Katarina i njen izabranik imaju sina, a pevačica je sada otkrila da li razmišljaju o venčanju.

Na pitanje voditelja kada će stati na "ludi kamen", Kaća je odgovorila u prepoznatljivom, duhovitom maniru:

- Dovoljno sam luda, tako da ne brinite - poručila je u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Pevačica se osvrnula i na natpise koji se poslednjih meseci pojavljuju u medijima o njenom privatnom životu, kao i na to kako doživljava lično zadovoljstvo.

- To je do planeta, ali ja nikada neću reći da sam prezadovoljna, uvek može još i ja ću nastaviti da radim kako treba - rekla je Katarina.

Želi još jedno dete

Govoreći o porodici, otkrila je da bi volela da dobije još jedno dete.

- Biće kako Bog kaže, ali ja bih volela da dobijem devojčicu. Mene je uloga majke promenila, jer sam prvo majka pa sve ostalo i ništa mi za moje dete nije teško - istakla je pevačica.

