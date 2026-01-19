Slušaj vest

Lepa Brena progovorila je o najdubljoj intimi sa suprugom Bobom Živojinovićem. Naime, Brena se prisetila trenutaka kada su bili mladi i otkrila da su zbog njih čak morali da renoviraju jedan sprat u hotelu.

- Boba i ja kad smo se upoznali nismo izašli šest meseci iz sobe. Ja imam puno godina, mi smo već baka i deka. Šta, mislite da nismo imali trenutak da nismo šest dana izašli iz sobe i da je to bio samo s**s, pa hvala Bogu da jeste. To se desilo tada kada je trebalo. Da li vi znate zašto je renoviran hotel, 4. sprat? Popucali su zidovi bili. Samo smo bili na vodi, dođe hrana, koga interesuje hrana. Nema hrana, samo voda - rekla je Brena u "Vostcastu".

Tukla se u školi

Ona se prisetila i perioda kada je išla u osnovnu školu i trenutka kada se potukla sa jednim učenikom.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija. Baš sam se mlatila po školi, ja sam se ozbiljno tukla, časna reč. Pesnice, noge, bokser, sve. To je bila ta avantura - rekla je Brena.

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, uvek lepo našminkana, dugačke nokte. Odlučila sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao jedan dečak koji mi je rekao: "Marš odavde!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!" - nastavila je priču Lepa Brena.

