Voditeljka Irina Vukotić podelila je na društvenim mrežama kadar sa televizije na kojem se pojavio njen partner Radmilo Janković. Čim ga je ugledala na ekranu, Irina je zabeležila trenutak i objavila ga uz emotikon srca, čime je jasno pokazala emocije i ponos.

Radmilo Janković je po struci doktor, a njegovo pojavljivanje u programu privuklo je pažnju.

Mnogi su primetili koliko voditeljka Irina Vukotić diskretno, ali iskreno, pruža podršku svom izabraniku.

Dečko Irine Vukotić spasio hiljade ljudi

Radmilo Janković je za Kurir pre izvesnog vremena dao svoju životnu ispovest neposredno nakon tragične smrti svog oca koji je preminuo zbog posledica korana virusa.

Sa nepunih 47 godina profesionalno je postigao ono što mnogi neće ni za dva života - odavno je profesor, sekretar Evropskog udruženja anesteziologa, predaje na prestižnim kongresima, hiljade života je spasao, a onda je svojim očima gledao kako mu pošast uzima oca, nemoćan da išta promeni.

- Toliko toga sam postigao, toliko života spasao, ali rođenog oca nisam mogao da spasem. Umro je ovde, kod mene na Klinici za anesteziju, od korone. Borio se 11 dana na respiratoru, poručuje dr Radmilo Janković u ispovesti za Kurir.

- Jedanaest dana nadljudskih napora i ništa. Izdahnuo je tog petka, 10. jula, uveče. Imao je 78 godina. Naš narod bi rekao: ,,Poživeo je dobro, dovoljno i lepo.’’ Ali stvari nisu tako jednostavne kad je neko tvoj voljen u pitanju.

- Rođen sam 27. decembra 1973. u Leskovcu. Otac Jovan bio je upravnik tekstilne fabrike, majka Snežana je radila u trgovini.