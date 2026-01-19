Slušaj vest

Pevačica Nikolija Jovanović, pošto je uzburkala srpsku javnost kada je otpratila supruga Relju Popovića sa društvenih mreža zbog njegove navodne prevare, pre nekoliko dana otputovala je iz Srbije. Trenutno boravi u Italiji, odakle je na Instagramu podelila nekoliko fotografija i otkrila kako provodi vreme.

Na objavama se vidi da uživa u zimskom ambijentu. Pozirala je na snegu u belom džemperu, braon ležernim pantalonama, sa torbom i crnom trakom na glavi. Uz fotografije je kratko napisala: „Zimski dnevnik“.

Pored toga, podelila je i jednu fotografiju iz restorana, kao i snimak iz hotelske sobe na kojem je u bademantilu.

Fanovi šokirani potezom Nikolije

Njihove fanove iznenadila činjenica da je Nikolija sa instagrama otpratila Relju.

- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama, glasio je jedan komentar na "X"mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Vesna brani zeta

Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.

