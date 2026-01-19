Slušaj vest

Folk diva Lepa Brena sada je otvoreno progovorila o svom susretu sa čuvenom bugarskom proročicom Baba Vangom, otkrivši detalje koji su mnoge ostavili bez daha. Folk diva ispričala je da je tokom boravka kod proročice doživela neobična pravila i rituale.

Kako je navela, tom prilikom joj je proročica predvidela dugovečnost, a Brena je otkrila i da su kod Babe Vange dolazile brojne istorijske ličnosti, pa čak i Adolf Hitler.

"Ja sam 1989. godine otišla u Bugarsku na turneju. Vanga je bila pod zaštitom države. Kod nje si mogao da dođeš tako što uplatiš državi 30 dolara i onda te oni stave na spisak da dođeš do nje, to su bili šatori, redovi da dođeš do nje. Kod nje su bili i Hitler i mnogi predsednici su dolazi na proročanstvo. Ja sam se uplašila, nisam sklona tome, ja volim horoskop, da gledamo u kafu ili karte, a ovo je bila jedna posebna priča, Ja nisam verovala u to, ja sam spavala na šećeru kod Vange, jer on upija moj život i moju budućnost, nisam oka sklopila. Uzela sam 3 kesice šećera i stalno gledala da mi se nije prosulo. Kad sam došla ona kaže: "Ti li si Lepa Brena?". Meni su se noge oduzele, žena je slepa, a onda mi kaže tada: "Pre 5 godina sam napisala da ćeš doći". Suština svega ovoga jeste, što sam ja mislila da ja kreiram svoj život, a ja sam posle nje shvatila da sve ovo što ja radim da je to moja životna sudbina i karma. Bila je slepa, a vidovita. Rekla mi je da ću da otvorim kuću, zgradu, i da će mnogo ljudi da radi sa mnom i da pevaju - to je Grand produkcija. Rekla mi je: "Udaćeš se za muškarca koji nosi belu uniformu i da ću da rađam samo mušku decu, da mogu da rodim desetoro dece i da će svi biti muškarci, nikad neću imati ćerku - pričala je Brena.

1/6 Vidi galeriju Tradiconalna žurka kompanije WMG (Wireless Media Group) i ove godine je bila epicentar najboljeg provoda na Weekend Media Festivalu u Rovinju. Na spektakularnom događaju koji je organizovala kompanija WMG gost iznenađenja bila je Lepa Brena. Foto: Dalibor Talajić

- Onda mi je rekla da sledeće godine u septembru ponovo dođem kod nje. Rekla sam joj tada da planiram da idem u penziju i da ne želim da vidim nikoga i da hoću da odmorim godinu dana, jako sam umorna, previše radim, a ona se na to nasmejala. Rekla mi je da ću u zrelim godinama početi da radim posao koji nikada nisam radila i da ću to voleti i da ću biti uspešna. "Do kada si živa bićeš Lepa Brena, nikad nećeš napraviti pauzu i radićeš" - to mi je rekla. Ja sam se onda upoznala sa Bobom, svako je radio svoj posao, htela sam da putujem i da se zezam, ako sam napravila nešto trajaće. Sledeće godine ja u avgustu odmaram u Opatiji i čekam Bobu da dođe iz Skandinavije. Onda me je zvao Raka i molio me je da ga saslušam i pitao me je da li mi je dovoljno mesec dana odmora. Rekao mi je da je pre 6 meseci pogodio turneju po Bugarskoj i da nije smeo da mi kaže i otkaže, da je potpisao ugovor i da će biti penala, a meni je Baba Vanga rekla da kada dođem sledeće godine u septembru da moram da dođem kod nje. Ona je stvarno imala moć proročanstva, da ona slepa vidi tvoju budućnost, ispričala je ceo moj život.

1/7 Vidi galeriju "KAŽU DA JE OVO MESTO GDE..." Posetila sam kuću u kojoj je živela BABA VANGA i jedna scena će me pratiti DOK SAM ŽIVA (VIDEO) Foto: Printscreen YouTube

- Ja sam 1. septembra sela u autobus sa 35 ljudi iz benda i otišli smo pravo za Sofiju, rekla sam da idem kod nje, jer se ne plašim, to više nije zezanje. Ona je meni drugi put rekla da je moja sudbina i moja karma da ja spajam ljude sa pesmama, da ću biti dugovečna, da ću dugo ovo raditi i da ću uvek biti Lepa Brena - rekla je Brena u "Vostcastu".

Popucali su zidovi, morali su da renoviraju hotel

Muzička Zvezda Lepa Brena progovorila je o najdubljoj intimi sa suprugom Bobom Živojinovićem. Naime, Brena se prisetila trenutaka kada su bili mladi i otkrila da su zbog njih čak morali da renoviraju jedan sprat u hotelu.