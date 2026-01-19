Zajedno sa prijateljima zaplivao je u Tihom okeanu, a nakon plivanja podelio je fotografiju iz mora, držeći veliki krst u ruci
Stars
DRŽI TRI PRSTA I VELIKI KRST! Voditelj RTS zaplivao za Časni krst u Australili, skočio u okean i sve dao od sebe (FOTO)
Voditelj RTS-a Stefan Popović ove godine učestvovao u plivanju za Časni krst u Australiji. Popović se trenutno nalazi u zemlji kengura, gde je prethodno pratio mečeve na Australijan openu, pružajući podršku Olgi Danilović, a zatim je iskoristio priliku da obeleži i Bogojavljanje.
Kako je pokazao na društvenim mrežama, zajedno sa prijateljima zaplivao je u Tihom okeanu, a nakon plivanja podelio je fotografiju iz mora, držeći veliki krst u ruci. Uz objavu je kratko poručio: „Bog se javi“.
Voditelj je podelio i snimak plivanja za Časni krst, uz šaljiv komentar da je imao dobar start i da je „zadržao prvo mesto“.
