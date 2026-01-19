Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, Nina Badrić obratila se svojim fanovima i najavila dva posebna koncerta koja će se održati u Plavoj dvorani Sava Centra 20. i 21. februara.

Publiku očekuje pažljivo odabran repertoar, omiljene pesme u novim, akustičnim aranžmanima, uz gudače i Ante Gelo orkestar, što obećava dve večeri pune emocija i nezaboravne atmosfere.

"Taman kad se odmorite, čekam vas u najlepšoj dvorani Sava Centra, u posebnom muzičkom ruhu. Za vas: akustični koncert uz gudače, Nina Badrić i Ante Gelo orkestar. Biće baš dobro!"

Video poruku Nine Badrić možete pogledati na sledećem linku: Instagram

Pripremite se za dve nezaboravne muzičke večeri i doživite Ninu Badrić u jedinstvenom izvođenju koje svaki put iznova osvaja publiku.

Prvi koncert je rasprodat, a ulaznice za drugi koncert dostupne su putem sledećih linkova: Tickets | Nina Badrić i eFinity tickets, kao i na svim eFinity i Ticket Vision blagajnama.