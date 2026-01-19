Slušaj vest

Saška Karan Gazivoda oglasila se javno nakon, kako navodi, saznanja da su joj bezbednost i bezbednost njene porodice ugroženi.

U pisanom obraćanju koje je uputila medijima, istakla je da je pre oko deset dana dobila informacije koje ukazuju na ozbiljne pretnje, zbog čega je, kako kaže, odmah reagovala.

- Prema pouzdanim saznanjima i informacijama koje sam dobila pre deset dana, jedna kriminalna grupa ubica sprema likvidaciju mene i moje porodice - navela je pevačica.

Dodala je da je slučaj prijavila nadležnim institucijama i prosledila sve što zna, naglašavajući da u njenoj porodici ne postoji nikakav finansijski ili drugi razlog koji bi mogao da bude povod za ovakve navode.

- Saznala sam o kome se radi i jako sam iznenađena, jer ni ja ni moja porodica nikome ništa ne dugujemo - objasnila je.

Na kraju obraćanja, Saška Karan Gazivoda je istakla da očekuje hitnu reakciju nadležnih i adekvatnu zaštitu.

- Sve sam prijavila nadležnim organima, od kojih očekujem potpunu zaštitu, jer verujem u ovu državu, da ne bi bilo kasno - obrazložila je Karanova.

Pozvali smo pevačicu, koja nam je ponovo potvrdila da joj već danima prete.

- Tačno je sve, nažalost! Prijavljeno je policiji i nadam se da rade svoj posao. Nije u pitanju nikakav dug, nikome ništa ne dugujemo, niti je u pitanju neki reket. Razlog ne znam, a i da znam ne bih da smetam policiji - odgovorila je na naše poruke Karanova.

- Uglavnom, nemam nikakve veze sa kriminalom i kriminalcima ni u kakvom smislu. Verujem u ovu državu!

U braku sa Gazivodom više od trideset godina

Pevačica Saška Karan je u braku sa Aleksandrom Gazivodom više od trideset godina i imaju ćerku Miljanu, koja je završila prestižni fakultet Beogradskog univerziteta. Par je preživeo pravu porodičnu dramu tokom 2020. godine. Kako se tada pisalo, njen muž Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, a lekari su borili da spasu njegov život.

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom, a u jednom trenutku situacija je izmakla kontroli.