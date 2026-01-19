Slušaj vest

Nakon diskografskog predaha, pevač Nemanja Nikolić rešio je da u prazničnim danima obraduje publiku novom pesmom.

Numera “Crvena ruža” oduševila je publiku, a ni sam Nemanja ne krije da je ovakvu pesmu dugo čekao.

Nemanja Nikolić Foto: AV Team

“Dragi moji, nadam se da vam se dopada pesma "Crvena ruža”. Do te pesme sam došao na moru 2025. godine. Đuro Mihaljević je pisao pesmu -  rekao je Nemanja.

Za saradnju oko snimanja pesme i aranžmana odabrao je ekipu sa kojom godinama sarađuje, AS studioton i Aleksandra Sofronijevića.

Nemamja Nikolić o novoj pesmi Izvor: Privatna arhiva

“Kada sam čuo pesmu, odmah za obavestio ekipu za aranžman, da se to lepo uradi. Mog Pagija, naravno AS studioton produkcija. Jedna ekipa sa kojom dugo sarađujem i koju, nadam se neću promeniti” poručio je pevač.

Nemanja Nikolić o svadji sa Tanjom Savić Izvor: MONDO