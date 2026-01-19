Slušaj vest

Hasan Dudić na društvenoj mreži Fejsbuk obratio se kolegama i progovorio o svom nezadovoljstvu zbog pesama koje pevači uzimaju bez njegovog znanja.

"Urazumite se"

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput ‘Druga te noćas ljubi’, ‘Tebe da imam za dane sreće’, ‘Ovo je pesma samo o njoj’, ‘Ta je žena varala me’ i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale, napisao je Dudić na Fejsbuku i dodao da je reč o krivičnom delu:

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, ovo nije Alajbegova slama. Biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom. Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako - dodao je pevač u dopisivanju sa svojim pratiocima.

"Neki me mrze"

Hasan je nedavno govorio o svojoj karijeri i otkrio koji kolega mu je bio najdraži.

- Postigao sam sve što je moglo da se postigne, postao sam bubnjar i svirao kod mnogih velikih šefova orkestara, prošao sam težak put i ponosim se što sam pevao u najlepšim hotelima i restoranima. Pevao sam u najvećim prčvarama, prošao sam trnovit put. Ja nisam čovek kompleksaš, ali stvarno me neki mrze, da l zato što mi je brat bio najbolji i najveći svih vremena, pa još i ja, ali ja znam da mene vole ljudi koji vrede i oni cene moj rad - rekao je Dudić i dodao:

- Od svih kolega najviše sam obožavao Halida Bešlića i njegovu porodicu, njegova supruga, ona je stvarno iskrena i dobra čovek. Nisam išao na sahranu, jer sam i ja u lošem stanju, da sam otišao, ja bih tamo skončao. Bolest ne bira put, ja sam dobio psorijazu od stresa u armiji, preživeo sam kliničku smrt. Meni propadaju zglobovi, ne mogu da idem, dobio sam sad i šećer, sekiram se zbog familije u Šapcu, oko sina.