Čedomir Jovanović mogao bi da bude iseljen iz stana koji je, kako navodi, legalno kupio, uredno platio i u kome duže vreme živi. Prema njegovim rečima, tek naknadno je saznao da se ta nekretnina našla u stečajnoj masi preduzeća sa kojim nikada nije imao nikakav pravni odnos, i da je ceo slučaj zasnovan na falsifikatima koje je sud već utvrdio.

Uprkos Jovanovićevim tvrdnjama, izvršitelji su se pojavili na njegovim vratima, policija je intervenisala, a tužilaštvo potvrdilo da prati postupanje. Dok on tvrdi da je reč o prevari i ozbiljnim propustima u postupku, institucije navode da se sprovodi zakonska procedura, pa se postavlja pitanje kako je moguće da izvršenje teče dok se pred sudovima i dalje vode sporovi koji dovode u pitanje njegov osnov.

Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije i Nemanja Milošević, advokat govorili su o ovoj temi u Redakciji na Kurir televiziji:

- Za svaku pozitivnu ocenu je držanje Čedomira Jovanovića kao dužnika. Mi nikada nismo dobili tako snažnu poruku pozitivnu. Jasno je rekao da je u pitanju izvršni postupak i da će on postupiti po sudskim nalozima. U svakoj Evropskoj državi, pa i u Americi, Rusiji, Kini, bilo bi sasvim nerazumno da se sudska odluka ne izvrši. Jovanović je rekao da su njegovi advokati podneli krivičnu prijavu zbog falsifikata - kaže Masnikosa i dodaje:

- Ovde se radi o tome da je Jovanović kupio stan po predugovoru. Kupio je jedan manji stan, kasnije je probijen zid pa je spojen sa drugim stanom koji je založen Fondu za razvoj Republike Srbije. To preduzeće od koga je on kupio je propalo i on nikada nije mogao da zaključi kupo prodajni ugovor sa kojim bi postao vlasnik.

Milošević dodaje i da bi svi vlasnici stanova trebali da provere katastar, da li su nekretnine uknjižene i na koga se vodi:

- Ovde nije postojao ugovor tako da nema osnova za držanje stana. Granice su jasno postavljene. Zašto je u praksi situacija ovakava, to zavisi od slučaja do slučaja.

Podsetimo, Čedomir Jovanović tvrdi da je prevaren i da se trenutno utvrđuju sve okolnosti slučaja o kojem se poslednjih sati intenzivno govori na društvenim mrežama. Kako kaže, reč je o zakonskoj proceduri koja je u toku i u kojoj, prema njegovim rečima, nema ničeg spornog.

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom - rekao je Jovanović i dodao:

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima.

