AZRI STIGAO VAŽAN GOST U AMERIKU: Isplivali trenuci iz luksuznog restorana, ona u krop majici i farmerkama pokazala telo 8 meseci posle porodjaja (FOTO)
Azra Husarkić porodila se krajem maja prošle godine, nakon čega se dala na ozbiljan trening kako bi se transformisala.
Iako se u trudnoći nije mnogo ugojila, posle porodjaja, Azra se odmah dala na ozbiljne treninge i režim ishrane.
I za samo nekoliko meseci, ona je uspela da svoju liniju dovede do perfekcije...
Sada se na mrežama pojavio jedan snimak sa Floride, gde pevačica uživa sa mužem i prijateljima i jedan detalj privukao je pažnju.
Azra je sa Mirzom Selimovićem uživala na večeri i to u jednoj luks marini, a za druženje je izabrala kežual kombinaciju.
Ponela je uske farmerke i krop majicu u kojoj je "prošetala" svoje nestvarno telo i zategnut stomak koji 8 meseci posle porodjaja izgleda kao ni da se nije poradjala.
Inače, Azra je okupila čitav tim u Americi gde vredno radi na novim projektima koje će uskoro predstaviti.
Smršala 12 kilograma
Ona je uspela da skine čak 12 kilograma o čemu je govorila u intervjuu za Stil/Kurir.
Azra Husarkić, koja trenutno živi u Americi sa suprugom Damirom, otvoreno je govorila o izazovima sa kojima se susrela nakon rođenja ćerke Lene Esme, ali i o načinu na koji je svoje telo dovela do savršenstva.
Pevačica ne krije da se tokom drugog stanja ugojila, te da joj je u početku bilo teško da se vrati zdravom režimu života. Ipak, pronašla je rešenje koje joj je donelo brze i vidljive rezultate
Kurir.rs