Azra Husarkić porodila se krajem maja prošle godine, nakon čega se dala na ozbiljan trening kako bi se transformisala.

Iako se u trudnoći nije mnogo ugojila, posle porodjaja, Azra se odmah dala na ozbiljne treninge i režim ishrane.

I za samo nekoliko meseci, ona je uspela da svoju liniju dovede do perfekcije...

Sada se na mrežama pojavio jedan snimak sa Floride, gde pevačica uživa sa mužem i prijateljima i jedan detalj privukao je pažnju.

Azra je sa Mirzom Selimovićem uživala na večeri i to u jednoj luks marini, a za druženje je izabrala kežual kombinaciju.

Ponela je uske farmerke i krop majicu u kojoj je "prošetala" svoje nestvarno telo i zategnut stomak koji 8 meseci posle porodjaja izgleda kao ni da se nije poradjala.

Inače, Azra je okupila čitav tim u Americi gde vredno radi na novim projektima koje će uskoro predstaviti.

Foto: Printscrean

Smršala 12 kilograma

Ona je uspela da skine čak 12 kilograma o čemu je govorila u intervjuu za Stil/Kurir.

Azra Husarkić, koja trenutno živi u Americi sa suprugom Damirom, otvoreno je govorila o izazovima sa kojima se susrela nakon rođenja ćerke Lene Esme, ali i o načinu na koji je svoje telo dovela do savršenstva.

Pevačica ne krije da se tokom drugog stanja ugojila, te da joj je u početku bilo teško da se vrati zdravom režimu života. Ipak, pronašla je rešenje koje joj je donelo brze i vidljive rezultate

Foto: Instagram