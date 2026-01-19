Slušaj vest

Azra Husarkić porodila se krajem maja prošle godine, nakon čega se dala na ozbiljan trening kako bi se transformisala.

Iako se u trudnoći nije mnogo ugojila, posle porodjaja, Azra se odmah dala na ozbiljne treninge i režim ishrane.

I za samo nekoliko meseci, ona je uspela da svoju liniju dovede do perfekcije...

Sada se na mrežama pojavio jedan snimak sa Floride, gde pevačica uživa sa mužem i prijateljima i jedan detalj privukao je pažnju.

Azra je sa Mirzom Selimovićem uživala na večeri i to u jednoj luks marini, a za druženje je izabrala kežual kombinaciju.

Ponela je uske farmerke i krop majicu u kojoj je "prošetala" svoje nestvarno telo i zategnut stomak koji 8 meseci posle porodjaja izgleda kao ni da se nije poradjala.

Inače, Azra je okupila čitav tim u Americi gde vredno radi na novim projektima koje će uskoro predstaviti.

Azra Husarkić ugostila Mirzu Selimovića u Americi
Foto: Printscrean

Azra Husarkić ugostila Mirzu Selimovića u Americi
Foto: Printscrean

Azra Husarkić ugostila Mirzu Selimovića u Americi
Foto: Printscrean

 Smršala 12 kilograma

Ona je uspela da skine čak 12 kilograma o čemu je govorila u intervjuu za Stil/Kurir.

Azra Husarkić, koja trenutno živi u Americi sa suprugom Damirom, otvoreno je govorila o izazovima sa kojima se susrela nakon rođenja ćerke Lene Esme, ali i o načinu na koji je svoje telo dovela do savršenstva.

Pevačica ne krije da se tokom drugog stanja ugojila, te da joj je u početku bilo teško da se vrati zdravom režimu života. Ipak, pronašla je rešenje koje joj je donelo brze i vidljive rezultate

Azra Husarkić
Foto: Instagram

Kurir.rs

Ne propustiteStars"IZGUBILA SAM 12 KILOGRAMA" Azra se nakon porođaja za kratko vreme prepolovila: Muž joj priznao ono što nije znala
Azra Husarkić
StarsLJUBI JE MILIONER, A AZRU SADA ZGODNI DASA KUPA U "ZLATU": Zbog kadrova iz kade, usijao se internet
Azra Husarkić u kadi zgodni dasa je kupa zlatom
StarsAZRA SE OBRATILA MUŽU JAVNO: Pre 6 meseci postali roditelji, a ona sada saopštila nove vesti: Slavlje u domu u Americi (FOTO)
Azra i Damir slave 4 godina ljubavi
StarsAZRA OTIŠLA SA PORODICOM U AMERIKU, TAMO IH DOČEKALA SITUACIJA KOJU NJENA ĆERKA VIDI PRVI PUT: Šestomesečnu ćerku obukla u skafander i bacile se u sneg (FOTO)
Azra Husarkić sa naslednicom Lenom Esmom dočekala prvi sneg