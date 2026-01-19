Slušaj vest

Dok se Ivana Lola Šalipur u emisiji „Nikad nije kasno“ predstavlja kao još jedna pevačica koja traži svoju šansu, javnost tek sada saznaje detalj koji menja sliku cele priče.

Naime, Ivana je ranije učestvovala u „American Idol“-u, jednom od najvećih i najgledanijih muzičkih takmičenja na svetu.

“Platili su kartu, otiśla sam u Los Andjeles. Kao mladja, u to vreme , definitvno sam htela da imam tu neku wow karijeru u Holivudu i da budem poznata. Medjutim, kada sam upoznala ceo taj svet, rekla sam- ne, hvala!”

Lola Šalipur o iskustvu u Američkom takmičenju Foto: Privatna arhiva

Ivana je o ovom detalju tek sada progovorila u podkastu Only in America with Mina, a ostaje da vidimo da li će njeno iskustvo biti prednost ili samo još jedna zanimljivost u njenoj muzičkoj priči.

Kurir.rs

