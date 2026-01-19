Slušaj vest

Miljana Kulić je diskvalifikovana iz "Zadruge 9 Elite" pre nekoliko dana nakon čega je Milan Milošević napustio emisiju jer je pozivao produkciju da reaguje, jer se kako je govorio "osećao nebezbedno". Ipak, ubrzo nakon što je stiglo pismo od Velikog šefa o diskvalifikaciji, voditelj se vratio i nastavio emisiju.

- Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.

Miljana je od svog učešća u rijalitijima do sada zaradila 300.000 evra, što je i sama otkrila gostujući u podkastu kod Bokija 13, a sada se pojavila informacija koliko Miljana novca duguje Pinku. Kako se saznaje u pitanju je cifra od 50.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Miljana je diskvalifikovana čak 10 puta iz istog formata za koji su je ponovo pozivali nazad.