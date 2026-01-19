Slušaj vest

Lepa Lukić nedavno je proslavila 86. rođendan.

Za nju su godine samo broj, budući da odlično izgleda i da je nikada nije napustio pozitivan duh i dobar humor.

Ona je otkrila ko joj je čestitao rođendan pa je iznenadila sve:

- Kod mene su godine samo broj, srećna sam, pevam, radim, uživam - rekla je pevačica pa je dodala:

- Moram da kažem da ja imam divne fanove koji mene uvek iznenađuju. Imam momka koji vodi moju stranicu i jako lepo to radi - rekla je Lepa.

Lepa se osvrnula i na prijateljstvo sa Erom Ojdanićem koji je nedavno proslavio rođendan svom unuku, a Lepa je bila počasni gost:

- Da, on je samo mene zvao i hvala mu na tome, a on je i mene zvao da mi čestita rođendan, a to je samo on uradio i Cakana, niko drugi od kolega - rekla je Lepa.

Lepa je otkrila i koji će poklon zauvek pamtiti:

- Ja razmišljam da ne zaboravim tekstove, a poklon mi ne treba, neka dođe samo da se vidimo, a ovde godine sam od prijatelja dobila 101 ružu, puna mi je kuća cveća - rekla je Lepa u emisiji "Premijera-vikend specijal".