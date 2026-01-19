Slušaj vest

Branislav Radonić Brendon, jedan od najzapaženijih i najprovokativnijih likova domaćih rijalitija, godinama je privlačio pažnju zahvaljujući svom kontroverznom ponašanju. Sada je odlučio da progovori o rijalitiju i otkrije ono što se ne vidi na kamerama.

Surove kazne

Brendon se povukao iz javnog sveta, ali je aktivan na društvenim mrežama gde redovno objavljuje snimke i slike. On je u obraćanju na mrežama pričao o tome kako je izgledalo jedno od njegovih učešća u rijalitiju Parovi.

U novom video govorio je o metodama kažnjavanja, a najgori za njega je bio "hladna soba".

screenshot-9.jpg
Foto: Printscreen/TV Pink

- U podrumu. U toku žurke morali bismo da igramo u suprotnom bi nas vodili u hladne sobe", rekao je Brendon i nastavio: Svaki voditelj je imao "In ear" slušalicu i samo bi mi prišao i rekao mi počni da igraš inače ideš usred zime u hladnu sobu, bez jakne, po zimi. Zatvore te u tu sobu u kojoj nema ništa i tu sediš i razmišljaš - rekao je Brendon.

Mnogi komentarišu njegov novi izgled

Kada se Brendon pojavio u "Velikom Bratu" nije imao nikakvih estetskih korekcija na sebi, međutim, oni koji su ga prvi put videli u "Zadruzi" verovatno ga ne bi prepoznali pre estetskih zahvata koje je imao.

Brendon je otvoreno govorio o svom nezadovoljstvu rezultatima operacija, ističući da su ga mnogi doktori, prema njegovim rečima, "upropastili".

Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.

Kurir/Blic

