Bojana Stamenov rešila je nedavno da se odseli iz Beograda.

Ona je za život izabrala mirniju sredinu, a za nju je to Subotica. Da zavoli ovaj grad najviše su uticali njeni prijatelji, roditelji njenog saksogoniste Gabora Bunforda.

"Prija mi mala sredina"

- Bio je to najprirodniji korak, svi iz benda su Subotičani, osim gitariste Dušana i mene. Kad god je trebalo da imamo probe ili nastupe, bila je potrebna dobra organizacija gde će ko da spava. S vremenom sam sve češće boravila kod Gabora i njegove porodice i toliko se srodila sa njima da me njegova deca zovu tetka. Shvatila sam da mi izuzetno prija boravak u manjoj sredini, bez mnogo buke i gužve, pa je selidba bila logičan korak.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako su njeni prijatelji i porodica bili skeptični da će joj u manjem gradu biti dosadno, pevačica je brzo shvatila da joj ovakav način života više odgovara.

"Nije mi dosadno"

- Iako su mi prijatelji i porodica bili dosta skeptični i uvereni da ću se u malom gradu dosađivati, brzo sam ih razuverila. Polako se navikavam na saobraćaj koji je mnogo mirniji i manje histeričan nego u Beogradu. Prija mi sporiji tempo života, ljudi su drugačiji, i kad je neko nervozan, pokazuje to na primereniji način. Radujem se što imam prilike da upoznajem razne zanimljive ljude. Mada je moje društvo bilo ubeđeno da će me pritisnuti monotonija, nikako mi nije dosadno - rekla je pevačica.

Uživa u životu

Bojana ističe da sada uživa u životu više nego ikada.

1/5 Vidi galeriju Bojana Stamenov Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

- Blizu je Mađarska, tu je i Palić na kome možete da uživate, opustite se pored vode i na miru posmatrate zalazak sunca, bez gužve i buke iz brojnih kafića načičkanih na obali. Tek kad sam definitivno došla ovde, shvatila sam da sam već dugo bila željna da se osamostalim, samo je bio potreban pravi trenutak da načinim taj korak. I uživam u samoći. A kad se uželim društva, odmah organizujem neko druženje. Shvatila sam da, kad počnete da vodite računa o sebi, sve vam se u životu nekako namesti, i događaji i ljudi, samo je potrebno da sami sa sobom raščistite šta želite - izjavila je Bojana, koja je smršala čak 70 kilograma.

Kurir/Gloria