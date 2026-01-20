Slušaj vest

I dok su mnogi sumnjali da je brak MC Stojana samo još jedan marketinški trik, paparaco Kurira zabeležio je prizore koji govore više od hiljadu reči.

Popularni reper prvi put je uslikan u javnosti sa svojom suprugom, i to u potpuno opuštenom izdanju, bez bine, reflektora i estradnih poza koje smo navikli da viđamo.

Naš foto-reporter uhvatio je par tokom šetnje jednim beogradskim tržnim centrom, gde su, bez ikakve pompe, uživali u zajedničkom vremenu. MC Stojan pojavio se u jednostavnoj majici, ležerno obučen, kao da mu popularnost u tom trenutku nije bila ni na kraj pameti. Njegova lepša polovina, s druge strane, nije prošla nezapaženo - elegantna, doterana i umotana u skupocenu bundu, privlačila je poglede prolaznika na svakom koraku. Dok njega, očigledno, greje ljubav, nju greje luksuz.

Njih dvoje delovali su skladno i prisno - šetali su rame uz rame, povremeno se naginjali jedno ka drugom, razmenjivali osmehe i komentare, a u jednom trenutku MC Stojan je pažljivo sačekao suprugu dok je razgledala izlog. Nije bilo nervoze zbog foto-aparata, niti pokušaja skrivanja ili naglih reakcija, što dodatno ide u prilog tvrdnjama da je brak daleko od lažnog, kako su pojedini spekulisali poslednjih meseci.

Podsetimo, vest o njegovom venčanju izazvala je pravu buru u javnosti, a mnogi su tvrdili da je reč o dobro osmišljenom PR potezu. Ipak, fotografije koje ekskluzivno objavljuje Kurir pokazuju sasvim drugačiju sliku - MC Stojan, daleko od estradnog imidža zavodnika, izgleda kao muškarac koji je pronašao stabilnost i mir pored žene koju voli.

Ovo je ujedno i prvo javno pojavljivanje pevača sa suprugom otkako su glasine o venčanju preplavile društvene mreže i tabloide. Upravo zbog toga ove fotografije imaju posebnu težinu - jer ne prikazuju glamur i senzaciju, već svakodnevicu jednog estradnog para.

