Nakon što je debitantski singl „Iluzije“ u samo dve sedmice prešao milion pregleda i lansirao ga među imena regionalne scene, Josip Čolić povlači potez koji malo ko očekuje i koji većina muškaraca izbegava celog života, potpuno ogoljavanje emocija.

Novi singl „Mogao sam“ nije sigurna karta, nije nastavak formule uspeha, niti pokušaj da se ponovi isti recept. Naprotiv, Josip bira teži put. Umesto samouverenog junaka, u prvi plan stavlja muškarca koji priznaje slabost, sumnju i strah od izgovorene istine. Onog koji je emocije godinama gušio, a sada ih pušta van, bez filtera.

Stihovi pesme govore o neizgovorenim rečima, o ljubavi koja se prećutala, o „mogao sam“ koji odzvanja kao kajanje, ali i kao hrabrost. To je ona vrsta muške ranjivosti koju retko čujemo u pop pesmama, jer traži priznanje poraza, a ne pobede. Upravo zato je publika reagovala snažno. Pesma već nakon nekoliko dana beleži odličnu slušanost na svim platformama, a komentari jasno poručuju da ovaj potez nije bio greška.

Posebnu težinu celoj priči daje saradnja s doktorom Feđom Imamovićem, autorom teksta i muzike, univerzitetskim profesorom, doktorom nauka i jednim od najtraženijih kompozitora na Balkanu. U industriji važi za čoveka koji tačno zna šta radi, ne samo kreativno nego i strateški. Iza njega su godine iskustva, ozbiljni projekti i uspešni poslovni potezi, zbog čega mnogi izvođači pokušavaju doći do njega. Ipak, poznato je da Imamović ne radi po inerciji niti po tržišnom pritisku, već bira isključivo one projekte i izvođače u kojima vidi dugoročnu vrednost i potencijal.

Upravo zato saradnja s Josipom nije slučajna. Njih dvojica predstavljaju spoj energija koji se retko viđa, mladalačka emotivna iskrenost i zrelost autora koji zna kako se gradi karijera, a ne samo hit. Josip Čolić nije samo još jedan izvođač u nizu, već projekat koji je Imamović svesno uzeo pod svoje, oblikujući mu muzički identitet, smer i priču.

„Mogao sam“ je samo jedno poglavlje u toj priči. Ceo album San, koji je u potpunosti autorski i produkcijski potpisao Imamović, već je završen i planiran za objavu do početka leta. Album donosi emotivno zaokruženu celinu i jasno pokazuje da se ovde ne radi o prolaznom uspehu, već o pažljivo građenom putu.

I tu se vraćamo na pitanje iz naslova. Da li mu je ovo sada trebalo? Nakon milionskog hita, mnogi bi igrali na sigurno. Josip nije. Uz snažnu autorsku i mentorsku podršku Feđe Imamovića, odlučio je da ide dublje i iskrenije. Reakcije publike, brojke i interes jasno pokazuju da je publika prepoznala tu hrabrost.

„Mogao sam“ nije samo nova pesma. To je poruka. I najava onoga što tek dolazi

