Zima u Srbiji znači hladne dane, sneg koji prekriva ulice i borbu s temperaturom u minusu, ali dok obični građani strpljivo odmeravaju koliko slojeva odeće mogu da obuku, mnogi sa estrade odlučno biraju da zimske dane provedu na mestima gde su sunce, luksuz i komfor zagarantovani.

Edita Aradinović uživala je u Dubaiju, gde su joj trudnički dani proticali u miru, ali u i velikom stilu. Grad modernih nebodera i beskrajnih plaža pružio joj je savršeno okruženje za opuštanje. Fotografije s luksuznog odmora, na kojima se vidi kako se opušta uz sunčeve zrake i laganim šetnjama pored mora, odaju spokoj i sreću, a fanovi širom regiona rado prate svaki njen korak.

Tea Tairović izabrala je sunce Maldiva. Ona uživa sa suprugom Ivanom na medenom mesecu u tropskom raju, daleko od svakodnevnih obaveza i paparaca. Njene fotografije s bele peskovite plaže i tirkiznog mora izgledaju kao scene iz filma, a fanovi komentarišu kako je prava inspiracija za savršen zimski beg.

Dara Bubamara je još jedna dama koja je zimu zamenila toplijim krajevima. Dubai je njen izbor, a priče koje kruže sugerišu da provodi vreme s novim dečkom. Sve objave odišu luksuzom, zabavom i provodom, a svaki njen trenutak proveden na dalekim destinacijama postaje tema razgovora na društvenim mrežama.

Tanja Savić je, za razliku od njih, odlučila da zimu provede u planinskom okruženju. Bugarska je njena destinacija, i to mesto gde sneg prekriva sve, a skijališta su krcata ljubiteljima zimskih sportova. Tanja je ovde u svom elementu - vozi se niz staze, uživa u planinskom vazduhu i deli fotografije koje odišu zimskom čarolijom.

Nikolija Jovanović zimu provodi u Italiji. Skijališta i luksuzni hoteli postali su njena svakodnevica, a objave sa odmora su prava definicija glamura - skupe destinacije, sofisticirani trenuci i pažljivo birani detalji. Ipak, dok uživa u odmoru, cela Srbija bruji o navodnoj prevari njenog muža. Iako tabloidi ne prestaju s pričama, Nikolija i dalje nastavlja da prikazuje svoje trenutke luksuza i opuštanja, pokazujući da život ide dalje i da je fokus na sreći i porodičnom vremenu.

Goga Sekulić je uspela da spoji lepo i korisno. Na Kopaoniku ne samo da se odmara već i radi. Dok se svi dive zimskim pejzažima, Goga kombinuje uživanje u snegu s poslovnim obavezama, pokazujući kako se i u luksuzu može ostati produktivan. Njene objave prikazuju kako se rad i odmor mogu savršeno uklopiti, a fanovi prate svaki trenutak s velikim interesovanjem.

Dok se obični ljudi bore sa snegom, ledom, vetrom i ogrtačima, estrada pokazuje da zima može biti potpuno drugačija - od opuštajućih plaža u Dubaiju i na Maldivima do glamuroznih evropskih zimovališta i skijanja na Kopaoniku i u Bugarskoj. I dok se o svima njima priča u medijima, ostaje jasna jedna poruka - zima može biti i glamurozna, i avanturistička, i potpuno drugačija od svakodnevnog života običnih ljudi.