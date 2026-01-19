Slušaj vest

Legendarni harmonikaš Mirko Kodić, koji je decenijama obeležavao domaću muzičku scenu, za Kurir je otvoreno govorio o nacionalnoj penziji koju je dobio kao priznanje za svoj dugogodišnji estradni rad. Bez zadrške je otkrio i tačan iznos koji mu mesečno pripada.

Mirko Kodić Foto: Kurir Televizija

– Zašto da ne otkrijem. U pitanju je 109.000 dinara. Ja sam zadovoljan, da imam za starost, da imam za cigarete, za hleb, za porodicu. Iskreno, zadovoljan sam – rekao je Mirko iskreno.

Vest o dobijanju nacionalne penzije Kodića je izuzetno obradovala, a čestitke su počele da stižu sa svih strana. Kako sam priznaje, podrška kolega mu posebno znači.

Mirko Kodic otkrio iznos nacionalne penzije koji ce primati Izvor: Kurir

– Dosta kolega mi je čestitalo. Počevši od Cece, do mojih kumova Kebe i Ere. Ova vest me je jako usrećila – dodaje Kodić.

Nacionalna penzija predstavlja priznanje države umetnicima koji su ostavili neizbrisiv trag u kulturi i umetnosti, a Mirko Kodić je bez sumnje jedan od onih koji su svojim radom, talentom i upornošću obeležili jednu epohu narodne muzike. Njegove reči pokazuju skromnost i zahvalnost, ali i radost zato što će mu ovo priznanje obezbediti mirniju i sigurniju starost.

1/6 Vidi galeriju Mirko Kodić Foto: Dusan Cakic

Koliko iznosi nacionalna penzija?

Nacionalna penzija u Srbiji dodeljuje se istaknutim pojedincima iz oblasti kulture, umetnosti i sporta kao priznanje za njihov dugogodišnji doprinos i zasluge. Ova vrsta penzije je doživotna i nezavisna od redovnog PIO osiguranja, a dodeljuje je Vlada Republike Srbije na predlog posebnih komisija.

Umetnicima nacionalne penzije u proseku iznosile oko 73.000 dinara mesečno, ali se visina može razlikovati za svakog primaoca i zavisi od odluke nadležnih organa.

Ceo intervju možete pogledati u emisiji „Stars specijal“, koja se emituje na Kurir televiziji svake nedelje u 15 časova.

Kurir.rs