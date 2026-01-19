Slušaj vest

Relja Popović danas proživljava jedan od najtežih daan u godini. Na svom profilu podelio je crno - belu fotografiju majke, koja je preminula na današnji dan uz datum i belo srce.

Na danšnji dan umrla je Reljina majka Foto: Preentscreen Instagram

Objava u kratkom roku izazvala talas emocija među njegovim pratiocima, koji su mu slali poruke podrške, sećanja i utehe.

Za Relju, ovaj datum ostaje zauvek bolan, a njegova objava jasbno pokazuje koliko mu majka nedostaje i koliku prazninu je ostavila iza sebe.

Vanvremenska ljubav sa Begolijem

Reljina majka udala se potom za čuvenog glumca, scenariste i pedagoga Faruka Begolija. Iako se radilo o ogromnoj ljubavi, njhov brak je doživeo krah posle 18 godina zajedničkog života. Faruk nikada nije krije da mu je veoma žao što je došlo do razovda, a o emocijama više nije želeo da govori. Koliko je njihov odnos bio jak pokazuje i činjenica da je balerina zadržala njegovo prezima i nakon razilaženja.

Faruk je tokom 70-ih i 80-ih godina bio među najtraženijim glumcima u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je to vreme kada su se u raznim gradovima stvarali klubovi njegovih obožavalaca. Igrao je u oko 70 igranih filmova raznih metraža i u desetinama pozorišnih predstava. U 33-oj godini života za sobom je imao 33 filma, a autori većeg dela njih su bili najglasovitiji režiseri tog vremena u bivšoj Jugoslaviji.

Foto: Preent Screen

- Tokom ovih poslednjih godina ne govorim više o ljubavi, jer je postojala jedna istinska ljubav i, kao njen rezultat, i jedan brak. Bili smo sedamnaest godina zajedno. Ona je zadržala moje prezime. Ali, kada dođe kraj, onda je kraj, na žalost. Ostali smo prijatelji. Čujemo se telefonom s vremena na vreme. Najčešće smo se čuli tokom rata. Ali, pošto smo shvatili da smo oboje dobro, i ja i ona, razgovarali smo sve ređe i ređe. Sretan sam zbog te ljubavi, sretan sam što sam imao tu ženu. Zahvalio sam joj se što mi je pružila tu divnu ljubav, taj brak, to prijateljstvo, i taj komad divnog život - rekao je svojevremno Faruk.

Posebno je naglasio da je sa njom upoznao šta je divan život.

– Bogat sam tom ljubavlju, bogat sam tom ženom. Zahvalan sam joj što mi je pružila jedno saznanje, divnu ljubav, brak, divno druženje i divan deo života – prisetio se on tada.

