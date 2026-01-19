Slušaj vest

Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili ovogodišnje praznike odlučio je da provede daleko od zime i hladnog Beograda. Spakovao je kofere i otputovao u Tajland, gde je planirao da napuni baterije pred brojne poslovne i privatne obaveze koje ga očekuju u narednom periodu. Ipak, odmor iz snova pretvorio se u niz nepredviđenih i prilično dramatičnih događaja.

Mili je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio detalje putovanja koje, kako sam kaže, neće skoro zaboraviti.

Završio u bolnici

"Ne sećam se zanimljivijeg mesec dana odmora odavno. Četvrtog dana sam se razbio sa motora – leteo sam šest metara i zabio se u ogradu. Nisam bio kriv, parkirani kamion na okuci krenuo je u rikverc. Imao sam sreće – samo polomljeno rebro, uganu kuk i odranu kožu od glave do pete", napisao je Mili.

Kada su se povrede donekle sanirale, kompozitor je uspeo da Novu godinu dočeka u dobrom raspoloženju, u društvu prijatelja. Međutim, tu se pehovima nije nazirao kraj.

"Otišli smo na ekspediciju – osam sati džet-skijem do napuštenih ostrva u arhipelagu Phuketa. Vožnja kroz močvare, pa otvoreno more… predivno iskustvo. A onda me tamo nešto ugrize za nogu, a da nisam ni osetio. Ili je neka tropska bakterija inficirala zglob. Završio sam u bolnici 12 dana, na antibioticima, sa deset tableta dnevno."

Uprkos svemu, Mili nije izgubio smisao za humor.

"Tada sam shvatio – moram hitno da ostarim, ne ide ovako. Ubi me ova mladost", našalio se on, dodavši da je, kada je seo u avion za povratak, pomislio samo jedno:"Bio je to fantastičan odmor."

Na kraju poruke, u svom prepoznatljivom stilu, Mili je poručio:"Pa, živeli u to ime."

